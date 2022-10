La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria, crónica, autoinmune, de causa desconocida, que afecta principalmente las articulaciones y sus síntomas más típicos son dolor, tumefacción y rigidez o dificultad de movimiento en diversas articulaciones pequeñas y grandes, mientras que las más afectadas son las pequeñas articulaciones de las manos y los pies. Esta dolencia se presenta entre los 20 y los 50 años y, según estadísticas globales, afecta a cerca del 1% de la población, lo que en la Argentina representaría más de 400 mil personas, en una relación de 3 a 5 mujeres por cada varón. Los síntomas generales incluyen cansancio, sensación de malestar, fiebre ligera, falta de apetito y pérdida de peso corporal, aunque también es posible experimentar manifestaciones en otras partes del cuerpo cuando la enfermedad ya está establecida, como la piel, los vasos sanguíneos, el corazón, los pulmones, los ojos y la sangre. Los especialistas insisten en la importancia de la consulta temprana ante la aparición de síntomas y recomiendan un conjunto de medidas terapéuticas que impactan positivamente en la calidad de vida de los pacientes, las cuales se relacionan con el estilo de vida, el reposo y el ejercicio, junto con una terapia farmacológica y, en algunos casos, la práctica de intervenciones quirúrgicas. En el marco del Día Mundial de la Artritis Reumatoidea (AR), que se conmemora este miércoles, se presentó la segunda temporada de la serie web "Listos para actuar", compuesta por los restantes 5 capítulos (sobre un total de 10) de aproximadamente 7 minutos cada uno, y que puede verse en el sitio www.cuidarnosjuntos.com.ar o en su canal de YouTube. La serie relata en forma novelada la situación de una mujer que comienza a percibir determinadas dificultadas y dolores al hacer sus actividades diarias y que, luego, recibe el diagnóstico de artritis reumatoidea. . Qué dicen los médicos especializados.. La Dra. María Celina de la Vega, médica reumatóloga del Servicio de Reumatología del Hospital Cosme Argerich de Buenos Aires y actual presidenta de la Sociedad Argentina de Reumatología (SAR) señaló: "El enfoque de abordar una enfermedad desde una ficción es muy interesante y esta serie logra mostrar que la persona es el centro de todas nuestras acciones como médicos". "Nosotros no tratamos enfermedades, sino que tratamos personas que tienen una determinada enfermedad, y la novela nos muestra que cada uno tiene su vida, sus proyectos, su pareja, su familia, su trabajo, sus momentos de placer y sus momentos de angustia y todo puede verse atravesado por enfermedades, en este caso crónicas, como la artritis reumatoidea. Lo importante es saber y poder controlarlas, para que no interfieran en el día a día y en la calidad de vida de las pacientes", agregó. Con respecto al diagnóstico, como en tantas otras afecciones, la Dra. de la Vega remarca la importancia de una detección y tratamiento tempranos: "Ante síntomas como dolor e inflamación articular, principalmente en manos y pies, pero también pueden ser en rodillas y hombros u otras articulaciones, con predominio durante la mañana (llamado rigidez matinal), es fundamental acudir a la consulta con un médico reumatólogo especialista. Está visto que cuanto antes se accede a la consulta, mucho menor es el deterioro articular y se puede prevenir también todo lo relacionado a discapacidad". "La serie refleja con gran sensibilidad el camino que debemos recorrer los pacientes: por un lado, enfrentarnos al diagnóstico -que muchas veces da respuesta a los síntomas que veníamos padeciendo-, pero por otro, comenzar a descubrir la manera de salir adelante y de convivir con nuestra enfermedad, acomodando muchos aspectos de nuestra vida y buscando promover y retener aquellos espacios que nos hacen bien. Recomendamos participar en grupos, para estar con nuestros pares; también educarnos sobre nuestra enfermedad y consensuar el tratamiento en conjunto con el médico. Debemos ser responsables de nuestro autocuidado y mantener la adherencia a los tratamientos", reconoció.. La opinión de los pacientes.. Eunice Parodi, Coordinadora General de Artritis Alianza Federal, una agrupación que nuclea a distintas asociaciones de pacientes de AR de todo el país, ponderó la iniciativa al indicar: "Es una excelente forma de mostrar por un lado la enfermedad, y la importancia de contar lo antes posible con un diagnóstico para iniciar el tratamiento que el médico indique". "Por otro lado la serie humaniza la situación, le pone un nombre y una historia de vida, y eso contribuye a entender que le puede suceder a cualquiera y que es importante estar atentos a determinados síntomas. La serie también derriba el mito de que es una enfermedad de viejos: nos muestra una mujer joven, y eso es fundamental", expresó. En tanto, Mónica D´Agostino, quien protagoniza la serie que contó con el apoyo de Pfizer, reveló la manera en que estudió el personaje, lo que la acercó a las vivencias de una mujer joven que sufre los síntomas hasta que llega al diagnóstico: "Mi desafío como actriz fue mostrar de la manera más fiel posible la vivencia de una paciente con artritis reumatoidea. Me informé mucho sobre los síntomas, el dolor, las limitaciones que enfrentan y busqué sentir en mi propia piel todas esas sensaciones". "Ponerme en el lugar de la persona, que cuando se despierta no puede agarrar una taza o que se le puede caer, o quemarse, que no puede sostener los cubiertos ni atarse las zapatillas Acomodar toda su vida a esas limitaciones debe ser muy duro. Para mí finalmente fue solo una grabación, pero pensarlo como un estilo de vida suena muy difícil. Admiro la templanza de las pacientes frente a toda esta situación", añadió. "Estoy muy feliz de haber interpretado a Mónica, ojalá mi trabajo sirva para que muchas personas que puedan tener algunos de los síntomas característicos no demoren la consulta con su reumatólogo o médico de cabecera y tengan la posibilidad de iniciar un tratamiento temprano y mantener su enfermedad bajo control", concluyó. KDV NA