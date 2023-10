En un escenario de alta inflación, salir con promociones es un desafío mayúsculo. Como ocurre siempre en este tipo de fechas especiales, bancos, billeteras virtuales y distintos comercios desplegaron una amplia gama de ofertas que incluyen descuentos, promociones y cuotas sin interés para poder comprar el mejor regalo, en un contexto inflacionario que provoca que los precios de los productos lleguen con aumentos de más del 200%.

En este sentido, la consultora Focus Market realizó un relevamiento de un total de 4.234 casos que muestran cuáles son los regalos más elegidos por los argentinos. A su vez, hizo una comparación interanual de los precios de nueve productos de cuatro categorías. Las personas encuestadas contestaron que prefieren la indumentaria (16%); en segundo lugar, se ubican los perfumes, cosméticos, productos de estética y belleza (11%); los smarthphones (10%); y por último los calzados con (9%), entre otros.

El director de la consultora, Damián Di Pace, indicó que "las ventas minoristas vienen de una caída del 5,1% en septiembre y del 2,6% en los primeros nueve meses del año, de acuerdo a la CAME". "Sin embargo, previo al Día de la Madre la variación de precios se está moviendo al ritmo del tipo de cambio paralelo que sólo en octubre se devaluó el peso frente al dólar un 14%", añadió.

No obstante, las promociones y descuentos alivian el panorama para las familias que desean agasajar a las mamás en su día.. ¿Qué se puede regalar por menos de $10.000?. Con el festejo a la vuelta de la esquina, muchas personas aprovechan la semana previa para realizar sus compras. Con motivo de encontrar ofertas imperdibles, una influencer visitó el barrio de Once y mostró varios locales que ofrecían diversas opciones de regalos para distintos gustos, con el objetivo de ver qué se puede comprar por menos de $10.000 en dicha zona comercial. A través del usuario @jefadelahorro, la influencer compartió el video de su recorrido por los locales del barrio porteño en la plataforma "TikTok". A las pocas horas, la publicación se volvió viral y tuvo 36 mil reproducciones y 1900 "me gusta".

En su recorrido, la influencer destacó algunas opciones para dar a conocer los precios que se manejan por la zona. Si bien algunos de los regalos se exceden un poco del presupuesto, se puede compensar la diferencia con los reintegros propios de cada banco o billetera virtual. Set matero - Alrededor de $2.200 Bolsos materos - Alrededor de $3.000 Mate autocebante - Alrededor de $2.150 Mates Stanley - Alrededor de $5.500 Combo termo + mate - Alrededor de $18.000 Secador de pelo - Alrededor de $7.300 Cafetera - Alrededor de $10.400 Los dos locales que visitó @jefadelahorro están ubicados en Avenida Rivadavia al 2300 y al 2700.

Otras opciones. Desayuno o merienda Los desayunos o meriendas son una buena opción, ya que pueden personalizarse según los gustos de cada persona, y además son una buena opción para compartir un lindo momento. Chocolates Una caja de chocolates o bombones es una de las opciones más elegidas a la hora de agasajar a mamá. La ventaja de este regalo es que hay sabores y presentaciones para todos los gustos: desde clásicos hasta novedosos. Sin dudas, es un presente perfecto para las madres. Tickets para espectáculos artísticos Si se prefiere no sorprenderla con un objeto material, y se sabe que a la mamá le gustan las experiencias, una buena opción es comprar entradas para espectáculos artísticos, por ejemplo, de cine o teatro. Dada la capacidad limitada y la alta demanda, es importante gestionar los tickets con anticipación. Día de spa Para las amantes del relax, hay tarjetas de regalo para canjear por un día de spa, masajes o algún otro servicio de este tipo. Esta opción, perfecta para cortar con la rutina y disfrutar de un verdadero descanso, incluso puede compartirse. Fotos polaroid Muchas empresas se dedican a imprimir fotos en distintos formatos. Una vez impresas, se pueden colocar dentro de una caja decorada. Alternativas electrónicas Casa del Audio dio a conocer algunas alternativas de obsequios que pueden adaptarse a los gustos y necesidades de cada mujer.

Entre las distintas opciones de regalos para mamá, se ofrece una amplia variedad de productos beauty, como depiladoras, planchitas, rizadores y secadores, con modelos y marcas para todos los gustos. Otra de las ideas creativas que se proponen para esta fecha especial consiste en elegir algún producto de la línea de celulares o de la categoría de smartwatches, pensada especialmente para madres saludables y a la moda. Estos productos les permiten estar al tanto de todo, cuidar su salud y lucir de la mejor manera. A su vez, la gama de auriculares permite a las madres estar acompañadas de la música de sus artistas y bandas favoritas. Hay opciones con y sin cable, así como los que son in ear o los que tienen un diseño de vincha. Asimismo, para las fanáticas de las películas y las series, hay una amplia línea de Smart TV.. Beneficios y descuentos para el Día de la Madre. Para esta ocasión, tanto bancos como billeteras virtuales lanzaron llamativos descuentos que, en algunos casos, llegan hasta un 60% en una amplia variedad de comercios y shoppings en todo el país. Los bancos que ofrecen estos beneficios son: Banco Santander, Banco del Sol, Banco Patagonia, Banco BBVA, Banco Nación, Banco Itaú, Banco Ciudad, Banco Columbia, Banco COMAFI, Banco Galicia, Banco Provincia y las billeteras virtuales MODO y Ualá. SL/JC/PT NA