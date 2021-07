Un luchador de artes marciales libres (MMA) fue detenido en Salta por orden judicial tras viralizarse imágenes de su novia embarazada con el rostro ensangrentado y ser denunciado por violencia de género. Se trata de Juan "El León" Varela, quien fue escrachado públicamente a través de las redes sociales por su novia, que lo acusó de haberla atacado y desfigurado a golpes. El acusado negó los hechos también por las redes sociales y aseguró que su pareja había tenido un "brote psicótico" derivado por los celos que sentía a raíz de la relación del luchador con una ex mujer, madre de su hijo. "Esta basura me dejó en la calle, me corrió de la casa que vivíamos juntos, sin importarle que estoy embarazada, sufrí meses de violencia física y psicológica", afirmó la joven en su publicación en las redes sociales. En sus historias de Instagram, además, la joven mostró el estado en que quedó la puerta de su habitación tras un ataque de furia del "León" Varela. "Así destruyó la puerta del dormitorio para entrar a violentarme", escribió la joven, quien dijo que su novio es "enfermo mental, drogadicto y violento". "Esta víctima es particularmente vulnerable porque es mujer, porque está embarazada y porque depende económicamente del acusado", explicó a su vez la fiscal de la causa, Gabriela Dávalos. A raíz de la denuncia, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, ordenó la detención del luchador, acusado en principio del delito de lesiones, agravadas por el género y el vínculo. La jueza hizo lugar a un pedido de la fiscalía y ordenó allanar el domicilio de Varela, quien no fue hallado en el lugar. No obstante, al tomar conocimiento del allanamiento y del motivo, el acusado se hizo presente en una comisaría, donde quedó detenido por orden de la jueza. Varela se defendió usando las redes sociales para hacer un descargo sobre lo acontecido y negando la agresión denunciada. Sostuvo que su novia "tiene problemas psicológicos, es bipolar" y aseguró: "Yo nunca le levanté la mano, estoy en contra de la violencia de género". "Lo sucedido fue que ella tuvo un brote psicótico porque yo tengo una buena relación con la mamá de mi hijo y ella no quiere que le hable ni que tenga contacto con mi hijo", argumentó el luchador de MMA, una combinación de distintas artes marciales y deportes de combate como el jiu-jitsu, box, taekwondo, judo y lucha, entre otros. Y agregó: "Le dije que esta relación no iba más y le puse un punto final, a lo que ella reaccionó escrachándome y diciendo falsedades sobre mi persona" Según la víctima, esta no es la primera vez que el luchador de artes marciales la golpea, y citó que en marzo pasado los vecinos llamaron a la policía al escuchar otra golpiza. La fiscal Dávalos consideró que el último ataque fue un punto de inflexión para la víctima por las heridas que sufrió y porque está embarazada: "Decidió hacerlo público y nosotros intervenimos a raíz de la publicación", señaló

