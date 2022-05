El presunto autor del homicidio de una persona de origen mexicano en el metro de Nueva York, el pasado domingo, fue detenido hoy, según informó el Departamento de Policía neoyorquino (NYPD).

Tras dos días de intensa búsqueda, quedó bajo custodia Andrew Abdullah, cuya identidad y foto fueron difundidas por el Departamento de Policía, según anunció en su cuenta de Twitter.

Al respecto, el diario The New York Times, informó que el joven de 25 años se entregó en el barrio de Chinatown, al sur de Manhattan, donde estaba la estación en la que supuestamente perpetró el homicidio a sangre fría el domingo por la mañana, según la agencia de noticias AFP.

La víctima se llamaba Daniel Enríquez, de 48 años, investigador del banco Goldman Sachs, quien recibió un disparo a quemarropa en el pecho cuando viajaba en la línea Q del metro que une los distritos de Brooklyn y Manhattan.

Según testigos citados por la prensa local, el presunto homicida disparó sin ninguna razón contra la víctima antes de bajarse del tren. Después le dio el revolver a un indigente y se perdió su rastro en la ciudad.

Enríquez fue trasladado a un hospital en el que confirmaron su muerte.

Este hecho volvió a impactar a una población preocupada desde principios de año por el aumento de la criminalidad con armas de fuego, reportó la agencia AFP.

El 12 de abril, Frank James, un hombre negro de 62 años, que abrió fuego en el metro e hirió a 23 personas, hoy está acusado de ataque "terrorrista".

A principios de año, un vagabundo con problemas mentales empujó a las vías del metro a una joven que falleció al ser arrollada por el tren en la estación de Times Square.

Desde el 1° de enero, el número de tiroteos y disparos en Nueva York subió de 260 a 296 con relación al primer trimestre de 2021, según cifras de la policía neoyorquina.

En tanto, el alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, ex policía, fue elegido a fines de 2021 impulsado por la promesa de luchar contra el alza de la criminalidad después de la pandemia de covid-19, y la propagación de armas de fuego, en particular las denominadas “armas fantasma”, que no tienen número de registro, se compran por partes y los ciudadanos las ensamblan en sus casas.

Una de las primeras medidas tomadas por el alcalde fue la expulsión de los vagabundos que se refugiaban en el metro, concluyó AFP. (Télam)