El hombre acusado de golpear y agredir a su hijo de 4 años en Santiago del Estero, quien también es sospechoso de violencia de género hacia la madre del pequeño, fue detenido en la capital provincial tras un allanamiento, informaron hoy fuentes judiciales.

La denuncia por las reiteradas golpizas a la que era sometido el menor fue realizada por el letrado Carlos Ríos López, el martes pasado, contra el padre y la madre, la cual se había ido del hogar en noviembre del año pasado y ayer se presentó ante la Justicia para denunciar a su expareja.

El letrado dijo hoy a Télam que el acusado, que tiene antecedentes delictivos, "ayer en horas de la siesta fue detenido y el menor fue llevado al Hogar de Niños Eva Perón", en donde aún permanece.

Mientras que sostuvo que "ayer al mediodía se presentó la madre del menor junto a una asociación feminista a radicar la denuncia, en donde aduce que fue víctima de violencia de género toda su vida".

MIRÁ TAMBIÉN Reglamentan la ley de Creación del Régimen de Protección del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer

Es así que la fiscal a cargo, Silvina Paz, tiene dos causas para llevar adelante y, según las fuentes judiciales consultadas por Télam, "están acumuladas, tanto la de lesiones al niño como a la madre", ya que el hombre será imputado en ambas.

Tras una orden judicial firmada por la jueza de Género, Cecilia Laportilla, efectivos de la Comisaría 11 de la Mujer y la Familia arribaron ayer a una casa de calle Uspallata del barrio Sargento Cabral y apresaron al hombre de 34 años.

En cuanto a la denuncia por la violencia ejercida hacia el niño, el abogado Ríos López indicó que "en la jornada de hoy la tía del menor se presentó en la Justicia y se constituyó como querellante en contra del padre, la madre, el abuelo del chiquito y su pareja" por graves lesiones.

La fiscal Paz recibió diferentes testimonios y pidió la realización de diferentes informes sociales para avanzar en las causas.

MIRÁ TAMBIÉN Guaymallén elegirá a su reina de la Vendimia sin difundir imágenes de las aspirantes

La tía paterna del menor, en diálogo con los medios locales, dijo que el padre del niño "es una persona completamente violenta" y remarcó que tiene miedo porque "es vivir con una angustia constante porque él no tiene piedad".

También detalló un hecho de violencia que ella presenció: "Estaba tomando mates con mi mamá y escuché los gritos: 'no papá, no papá, no me pegues más'; lo mismo de siempre, entonces me tomé el atrevimiento de ir y decirle que dejé de golpearlo que esta vez lo iba a denunciar yo", relató.

Entonces, sostuvo que el hombre, al verla, comenzó a insultarla, a decirle que no se meta que él era su hijo y que se tenía que hacer 'macho' y cosas así.

"Entonces, al ver que no iba a dejar de golpearlo, llamé a la policía y realicé la denuncia", afirmó.

Al ser consultada sobre la madre del menor sostuvo: "Ella es trabajadora sexual y adicta, al igual que el padre; ella también lo golpeaba cuando vivían juntos y hace más de seis meses que no estaba aquí en la casa. Tiene otros cinco hijos que también viven al cuidado de otros familiares". (Télam)