Un árbitro de la Liga de Ischillín de Fútbol, en el norte de la provincia de Córdoba, resultó gravemente herido por la agresión que le propinó un jugador de Peñarol de Chuña durante un partido, al estar disconforme con un fallo en su contra, tras lo cual el juez fue hospitalizado y el futbolista detenido, informaron fuentes policiales.

Según informaron a Télam voceros policiales, el jugador de 38 años agredió al árbitro con un cabezazo luego de que éste lo amonestara en una jugada, que no llevaba mayor trascendencia.

La agresión se dio en el marco de un encuentro que se desarrollaba con normalidad en la cancha de La Franciscana, en San Francisco del Chañar, y en el que se enfrentaba a Peñarol de Chuña.

El encuentro estaba 1 a 0 a favor del equipo local, cuando a los 41 minutos del segundo tiempo el jugador Pablo Contreras reclamó por una falta que le cobraron en su contra, y mientras el árbitro Carlos Saire estaba por mostrarle la tarjeta amarilla, el futbolista sin vacilar le asestó un cabezazo que dio de lleno en la cara de la víctima.

El árbitro quedó tendido en el piso, inconsciente y debió ser asistido en el campo de juego. Luego fue trasladado al hospital local y finalmente a San José de la Dormida.

"Estuve muy mareado, perdí el conocimiento. Me hicieron atención en Chañar y me llevaron a (San José de la) Dormida para unas placas. Aparentemente está todo bien. Me cortó el labio por dentro y por fuera", contó el árbitro en diálogo con Radio Comunitaria La Plaza.

En ese instante el encuentro llegó a su fin, sin que se desarrollaran más inconvenientes, y luego la Policía detuvo al deportista, de 38 años, quien fue trasladado a la sede policial local y puesto a disposición de la fiscalía interviniente, que dispuso imputarlo por "'lesiones leves". (Télam)