Las abogadas Indiana Guereño y Sabrina Cartabia, quienes brindaron apoyo a la defensa de Higui De Jesús, en su calidad de integrantes de un programa del Ministerio de las Mujeres bonaerense, destacaron que el fallo absolutorio “es muy relevante por la manera en que se analiza la prueba” aplicando por primera vez en todo el proceso la perspectiva de género.

“La fiscalía decía ‘ella estaba armada, él se defendió’, mientras que la perspectiva de género (de los jueces) lo que hace es poner en contexto todo eso: no era un enfrentamiento de igual a igual, sino que Higui estaba en el piso, recibía patadas, estaba sola contra varios hombres”, dijo a Télam Guereño, quien integra, junto a Cartabia, el Equipo de Apoyo a las Defensas del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.

Ese análisis contextual además, implica “no leer el hecho en particular, aislado de todo lo que había vivido Higui”, sino tener en cuenta sus múltiples vulneraciones y las ocasiones anteriores en que el agresor la había violentado tanto a ella como a otras personas.

En ese sentido, apuntó que el fallo del TOC 7 de San Martín cuyos fundamentos se divulgaron hoy, “analiza la prueba desde el punto de vista de la versión que dio Higui” y que hasta aquí no había sido tenida en cuenta, por eso llegó a juicio acusada de homicidio simple.

Así los jueces “se dieron cuenta que la versión que dio la Fiscalía, basada en testimonios de familiares y amigos de la persona que falleció, era inverosímil y dijeron ‘bueno, esto no es posible que se dé en la realidad’”, como el hecho de que el agresor hubiera atacado a Higui recién después de que ella lo lastimara o que ella le asestara el puntazo pasando por encima del hombro del amigo, que mide 18 centímetros más que ella.

“Otra cosa importante que hace el fallo es decir todo lo que no se investigó: los golpes que Higui tenía en el cuerpo, sus ropas rasgadas, todo lo que dijo o no pudo decir en el momento por miedo, por como estaba. Algo tan elemental como analizar la ropa de Higui o el lugar donde ocurrió el hecho, no se hizo”, contó.

A su turno, Cartabia destacó la importancia de “visibilizar” este tipo de fallos, porque mientras más se conozca esta clase de argumentaciones, “más mujeres, lesbianas, travestis y trans sabrán que la legítima defensa es legal y no se quedarán con la palabra de un abogado u abogada”.

“Una buena sentencia, una sentencia que aplica los estándares internacionales de derechos humanos, siempre sirve para generar conciencia porque muchas veces nos pasa que hay muchas herramientas y avances que no son conocidos", dijo

"Y cuando este tipo de casos adquiere una resonancia pública también nos sirve a nosotros para poder encontrar mayores vías de acceso y comunicación con el Poder Judicial para llevar la perspectiva de género y el acceso a la justicia al lugar donde debe estar”, agregó.

Por otro lado, destacó que el Ministerio “está haciendo un trabajo concreto” para colaborar con los abogados o abogadas de mujeres imputadas en condiciones de vulnerabilidad, pero que necesita mayor visibilidad para que “podamos llegar a esos casos” y así colaborar para que “los juicios y las sentencias y las condenas no estén basadas nunca más en estereotipos sino en hecho, prueba y derecho”.

“Nosotras damos con los casos porque muchas veces nos llegan, pero también porque los buscamos, porque nosotros vemos que sale una noticia en algún medio de comunicación y hacemos todo lo posible para comunicarnos con la defensa de la mujer o lesbiana, través, trans imputada para brindarle apoyo”, dijo. (Télam)