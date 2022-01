Usuarios y pasajeros de líneas de media y larga distancia en la Terminal de La Plata coincidieron en que la aplicación del pase sanitario, que comenzó a regir hoy para el transporte en todo el territorito bonaerense, les da "mayor seguridad" a la hora de viajar en ómnibus.

"Soy profesional de la Salud y ahora viajo más segura ya que muchas personas adentro de colectivo se sacan o bajan el barbijo", dijo a Télam Virginia, una usuaria que diariamente se traslada a la Ciudad de Buenos Aires, al ser consultada sobre la implementación del pase sanitario en el transporte bonaerense.

La mujer, además, manifestó tener aplicadas las tres vacunas contra el coronavirus.

En esa línea, Romina Salamanca, una pasajera de la línea Nueva Metropol también con destino a la Ciudad de Buenos Aires, indicó a Télam que tiene dos vacunas contra el Covid-19, que está "a la espera de que le llegue el turno de la tercera" y que la medida "le parece bien por el tema de la inmunidad de rebaño".

"El pase sanitario es una medida correcta, es una manera de cuidarnos entre todes e incentivar al otro a que se vacune", opinó.

Roberto, quien estaba detrás de la mujer en la fila a la espera de subir al ómnibus, comentó que tiene "las tres vacunas dadas, todavía no me lo pidieron, pero lo llevo encima, y me parece bueno para viajar más seguros. Necesitamos esto porque el coronavirus es una realidad", agregó.

En tanto, Johana y Melody Valdez dijeron que "no sabían que la implementación" regía desde hoy, pero admitieron que llevan en su celular el pase sanitario y que "no les parece mal que se los pidan", como también ocurre en otros ámbitos.

En cuanto a las líneas de transporte, desde las ventanillas de venta de pasajes mostraron recaudo a la hora de precisar información, sin embargo admitieron que los pasajeros "están en tema", y que al pedirles el certificado de vacunación ninguno se opuso.

"La mayoría lo tiene y presenta, saben que si no lo muestran no se les vende el boleto", dijo una empleada de Chevallier.

Sobre la compra de pasajes online, dijo que "aún no está resuelto, pero el pase sanitario se les pedirá a la hora de subir al colectivo", detalló.

Del mismo modo, desde Plusmar, El Cóndor la Estrella y Jetmar -que realizan viajes desde La Plata a destinos como Azul, Mar del Plata, Olavarría, o Bahía Blanca- indicaron que "todavía la empresa no dio indicaciones", pero que a los que compran les informan que "seguramente se los puedan pedir al subir al vehículo".

Más temprano, en declaraciones a la señal TN, Gustavo Gaona, vocero de la Cámara de Empresas del Transporte de Larga Distancia, dijo que "efectivamente en los próximos días tomará más forma" la aplicación del pase sanitario en toda la provincia, ya que, indicó que están realizando "la capacitación del personal".

También dijo que se está tratando de corregir el sistema online, ya que "muchos pasajes se compran de forma virtual, y que, en ese sentido hay que ir haciendo los cambios".

"Las personas que ya los compraron, no van a tener problemas para viajar aunque no tengan el pase sanitario porque lo compraron con anterioridad", aclaró.

Dijo que "en terminales grandes como Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, nos pueden mandar algún apoyo de personal, o de la fuerza publica, es aconsejable", pero que "el tema es que muchos micros entran en decenas de terminales de pueblos y de parajes, y a veces a los conductores les toca un papel que no es el más simpático".

No obstante, señaló que desde el área "vamos a tratar de colaborar".

"Sabemos que será difícil en un comienzo, que no estará de exentos de inconvenientes, pero la Provincia nos dijo que tratemos de ser lo mas contemplativos posibles para que nadie se quede sin viajar", completó. (Télam)