(Por Florencia Vaveluk) La impronta del papa Francisco en su barrio natal de Flores, su preocupación por los pobres y por la educación, las conversaciones casuales sobre la realidad política y social y su fanatismo por el Club Atlético San Lorenzo siguen marcando el recuerdo de las personas que lo conocieron y trabajaron con él en la ciudad de Buenos Aires, quienes destacaron "la sencillez y austeridad que siempre lo caracterizó y aún conserva" a diez años de su proclamación como Sumo Pontífice.

Jorge Bergoglio nació, se educó y atravesó su infancia y juventud en el barrio porteño de Flores hasta "recibir el llamado de Dios" por el cual se haría sacerdote y más tarde -en 1992- se convertiría en obispo de Buenos Aires, recordó la madre Teresa del Carmen Rovira, superiora y representante legal del Instituto Nuestra Señora de la Misericordia, donde el máximo representante de la Iglesia Católica concurrió al jardín de infantes ya que su hogar familiar en el que vivió hasta los 5 años quedaba a pocas cuadras, en Varela 268.

Rovira, de 80 años, que inició su vida religiosa en 1967, resaltó el aprecio que el hoy Sumo Pontífice siempre guardó por esa institución y que se vio reflejado en las frecuentes visitas que realizaba antes de su designación en el Vaticano, el 13 de marzo de 2013, cuando se convirtió en el primer papa americano y primer jesuita en la historia de la Iglesia Católica,

Él (Francisco) continúa siendo la persona que conversaba y compartía, el colegio era un lugar muy querido por él donde venía a charlar y tomar un té junto con las hermanas que lo formaron, cuidaron y estaban junto a él siempre", sostuvo la mujer, en diálogo con Télam.

La religiosa rememoró que "siempre tenía la preocupación de la educación y (estaba) siempre dedicado al pobre, ya que siempre andaba por las villas". También resaltó su "austeridad" ya que "nunca quiso un coche ni quería que le paguemos un auto para volver a la catedral" de Buenos Aires, donde residía antes de partir del Vaticano.

Su labor como Papa "lo que hizo fue acentuar su forma de ser", consideró la mujer y graficó: "Hasta la sencillez que permanece con sus mismos zapatos negros".

También el recuerdo de los años compartidos con el papa Francisco sigue muy vivo en el padre Carlos White, párroco de Santa Julia y delegado del Arzobispado de Buenos Aires para el ecumenismo y diálogo interreligioso, quien lo conoció en 1992 cuando fue nombrado cura y al mismo tiempo Bergoglio recibió la designación como obispo.

Cercanos geográficamente, ambos religiosos comenzaron a trabajar juntos "en las zonas de Flores y Villa Lugano, donde nos nombraron en el mismo espacio y ahí estuvimos, hasta tres o cuatros años después que lo ascendieron, cuando lo hicieron vicario general", contó White en conversación telefónica con Télam.

De aquellos encuentros semanales de trabajo semanales, el párroco destacó "la famosa sencillez de él, que siempre fue así".

"Una persona sumamente austera. Incluso cuando lo hicieron arzobispo, que es un cargo importante para el que uno estaba acostumbrado a cierta formalidad, él siempre fue lo contrario, muy accesible y fraterno", lo describió.

Y agregó que su forma de ser está acompañada de "gestos importantes, que él sabía que significaban mucho", como "el acercamiento a los pobres, la presencia en los barrios carenciados", el diálogo interreligioso y la "capacidad de escucha".

"El cargo que ocupa ahora es un cargo que te determina mucho, pero es igual a como fue siempre, con la misma sencillez", expresó el párroco, quien vio a Bergoglio por última vez 15 días antes del viaje al Vaticano que concluiría con su nombramiento.

Y, en ese sentido, opinó que desde su designación como Papa "intenta poner a la iglesia en un camino más de austeridad y de espíritu de servicio".

White consideró que "esa concepción de la Iglesia guiada por esos valores está buena, ya que hay algunas expresiones desfasadas en ese sentido" y destacó "la amplitud de mirada ante la diversidad de religión, de ideología y de pensamiento".

"La Iglesia es una institución gigante y es tan grande que los cambios son pequeños. Creo que Francisco intentó poner en movimiento una cosa hacia algo más de servicio y de apertura", manifestó el párroco.

Desde otra arista de la cotidianeidad porteña de Jorge Bergoglio, el dueño del puesto de diarios de Diagonal Sur y Bolívar recordó anécdotas y parte de las conversaciones que mantenía con el entonces cardenal que cruzaba Plaza de Mayo todos los sábados y domingos a las 7 desde la Catedral Metropolitana hasta su puesto para buscar el diario.

"Desde el 2009 hasta el sábado anterior a irse al Vaticano, él venía. La última vez le pidió a Nico, mi empleado, que no le guardemos el diario a partir del domingo próximo porque iba a ir al Vaticano, y cuando volviera a Buenos Aires iba a ir a buscarlo", contó Daniel Lancioni, de 67 años. "Pero no volvió más", agregó entre risas.

En diálogo con Télam, recordó que Bergoglio "compraba el diario con el cambio exacto" y destacó que su trato era "muy ameno, cordial y cálido" y que el diálogo que mantenían "era excelente".

Esas charlas viraban entre "la vida, la política, lo social y el hecho de que él sea hincha de San Lorenzo como yo", comentó Lancioni y consideró que por ese motivo "había una afinidad más cercana".

"Me preguntaba a qué hora jugábamos porque San Lorenzo se estaba jugando el descenso y me decía: 'Justo tengo que dar una misa y ver quien me chifla para ver cómo van", confió.

También hizo referencia a los comentarios que realizaban el día posterior a actos populares en Plaza de Mayo: "Me acuerdo que decíamos 'Qué sucia está la plaza', pero él me decía 'está bien que esté sucia porque así la gente se divierte y disfruta de una noche de fiesta'. Eso me quedó grabado como alguien muy cercano a la gente y al pueblo".

Ahora, a diez años de la histórica designación papal, Lancioni concluyó que su antiguo interlocutor "es feliz haciendo lo que hace, porque sino, como es él, ya se hubiese ido".

(Télam)