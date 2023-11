Las mujeres están subrepresentadas en los puestos políticos en Salta, aún cuando constituyen la mitad del padrón, lo que muestra la imperiosa necesidad de avanzar en el requisito de paridad, según el Informe Anual 2023 del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta (OVCM), que detalla sobre la situación de la provincia frente a la problemática de la violencia por motivos de género.

“Las mujeres están subrepresentadas en los puestos políticos, pese a constituir la mitad del padrón”, expresa el informe presentado hoy, en un apartado sobre la violencia de género indirecta y la participación en la toma de decisiones en la provincia norteña.

Según el documento, históricamente la Gobernación de Salta “ha sido conducida por varones”, en el cargo de gobernador y en el de vicegobernador, y en los últimos comicios de mayo de 2023 se oficializaron 12 listas para acceder a estos puestos, de las cuales solo tres eran encabezadas por mujeres.

En el caso de las intendencias, en los comicios de 2015 solo tres municipios quedaron en manos de mujeres, mientras que en 2019 fueron cuatro y en las últimas elecciones resultaron seis las intendentas electas, con un 76% de varones en las candidaturas para intendentes en la provincia.

En la Cámara de Senadores, en 2017, 2019 y 2021, de 23 representantes, solo una fue mujer, mientras que, a fines de 2023, se sumó otra senadora, y el 72% de las candidaturas de este año fueron hombres.

En el caso de la Cámara de Diputados de Salta, actualmente 18 son mujeres y 42 varones, mientras que, de la totalidad de las listas presentadas para participar de los comicios, el 46% estaban ocupadas por mujeres, aunque en el primer lugar un 66% fueron varones.

En los concejos deliberantes de los 60 municipios salteños, en 2023 se eligieron 343 concejales, y entre 2013 y 2023 la cantidad de concejalas aumentó un 42%.

Sin embargo, considerando la totalidad de los concejos deliberantes, la representación de las mujeres nunca superó el 39% de los escaños, cifra considerada en el informe “lejana a la paridad”.

“La ausencia de mujeres y personas de la disidencia en el acceso efectivo a la gobernación a nivel histórico permite dar cuenta de la imperiosa necesidad de avanzar en el requisito de paridad. Si bien en las intendencias, la incidencia de las mujeres es mayor, aun así, se replica el escaso acceso de mujeres a estos puestos”, concluye el informe.

Luego, explica que “lo mismo ocurre en la Cámara Alta de la provincia de Salta”, en el periodo 2017-2023, y agrega que “esta realidad es especialmente acuciante en los cargos uninominales, ya que resulta notorio que la participación de las mujeres se ve aumentada tanto en candidaturas como en acceso efectivo a cargos en la llamada Cámara Baja y en los concejos deliberantes”.

“Es decir, existe no sólo una disparidad cuantitativa, sino una clara jerarquización de los cargos a los que acceden las mujeres y aquellos de los cuales aún se ven excluidas, aunque no formalmente, en los hechos”, dice el documento, que desataca “la invisibilidad de identidades no binarias” en el acceso a cargos políticos.

El estudio presentado hoy posee información desglosada sobre el estado actual de la provincia de Salta respecto de la violencia por motivos de género, a través de un análisis de datos cruzados y extraídos del Sistema de Emergencias 911, la Oficina Familiar y de Género de la Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal.

La presentación se concretó hoy, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el 25 de noviembre, en las instalaciones del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de Salta (Copaipa).

Del encuentro tomaron parte el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la provincia, Ricardo Villada; y las cuatro juezas de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, Adriana Rodríguez Faraldo, María Alejandra Gauffin y María Edith Nallim, entre otras autoridades.

En la oportunidad, las directoras del Observatorio, Natalia Fuentes, Florencia Sánchez, Ana Pérez Declercq, y Pilar Gonzales Sastre presentaron estadísticas sistematizadas y analizadas sobre las violencias, tipo y modalidades, femicidios, muertes violentas y dudosas de mujeres, datos sobre la participación de las mujeres en la política y espacios de decisión, investigaciones específicas que llevó adelante el equipo del Observatorio, acciones de apoyo y asistencia técnica realizadas durante este año y las acciones de difusión e información sobre la temática.

En el cierre de la presentación, Villada indicó que “el trabajo que se viene realizando muestra claramente una evolución a los fines de poder generar información de carácter permanente", para que la toma de decisión "se nutra de información fehaciente y concreta para poder mejorar los procesos” y agregó que "cuanta menos violencia por motivos de género haya en Salta, estaremos avanzando hacia una sociedad mejor”.

Fuentes comentó que con este informe se quiso reflejar, de manera sintética, el trabajo que lleva adelante el OVCM y las funciones que cumple y detalló que “la idea es brindar insumos y herramientas para que los organismos que tienen competencia directa en la temática, puedan diseñar políticas públicas, pero a la vez, brindar información que le sirva a la ciudadanía”.

(Télam)