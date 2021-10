Las mujeres con discapacidad son objeto de "estereotipos que ponen el foco, en particular, en su cuerpo, sexualidad y reproducción", indicaron miembros de la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (Redi) que aseguraron que, respecto de la maternidad, buscan promover "la libre decisión de las mujeres y la importancia de contar con apoyos en caso de necesitarlos".

"Muchas veces el tema de la maternidad en las personas con discapacidad se complica porque no se tiene en cuenta que la persona con discapacidad puede necesitar un apoyo porque automáticamente se anula la posibilidad", indicó a Télam Verónica González Bonet, integrante de Redi.

Y agregó: "Así como en el común de las mujeres el mandato social es el de ser madre, en el caso de las personas con discapacidad, el mandato social es no serlo porque se cree que no podemos".

Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a servicios de apoyo, como la asistencia personal, a partir del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -ratificada en Argentina por la ley 26.378- y la ley 24.901 del sistema de prestaciones básicas, que obliga a obras sociales y organismos del Estado a dar "atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección".

Verónica contó a Télam que cuando nacieron sus dos hijos gemelos necesitó apoyo y lo obtuvo a partir de la intervención de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires.

"La obra social me decía que no; se resisten a cubrir cualquier cosa y los apoyos no son una excepción en este sentido", detalló y aseguró que "cuesta mucho que se cumpla".

Sobre este punto, agregó que en la legislación está prevista únicamente la asistencia domiciliaria, que puede "no ajustarse a lo que necesita una mamá con discapacidad que quizás necesita un apoyo solo para llevar a su hije al médico".

"En mi caso, que soy una persona ciega, los apoyos que necesitaba era porque tenía dos bebés a la vez", indicó Verónica y explicó que para conseguir la asistencia tuvo que "pedir un certificado médico, pero es ilógico que un médico tenga que justificar esa necesidad".

"Es lo que ocurre por el tipo de ley que se rige por el modelo médico rehabilitador que es previo a la Convención; por eso hay que reformar la ley de prestaciones básicas", finalizó. (Télam)