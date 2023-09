Unos 1.633 pacientes argentinos que no tenían un donante compatible en su grupo familiar pudieron acceder a un trasplante de médula ósea gracias al Registro Nacional de Donantes de CPH, informó hoy el Incucai, que resaltó la importancia de donar, en vísperas del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que se celebra este sábado.

La fecha, instaurada por la Asociación Mundial de Registros Donantes de Médula Ósea (WMDA), busca "crear conciencia sobre la importancia de registrarse como donantes y sobre el impacto del trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) en la vida de los pacientes", dijo en un comunicado el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

En el marco del Día Nacional del Donante de Médula Ósea, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, encabezó junto al presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Carlos Soratti, el acto por el 20º aniversario de la creación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH)

En este sentido, destacó la creación del Registro Nacional de Donantes de CPH, en el ámbito del Incucai, por parte del Ministerio de Salud el 1 de abril de 2003 ya que "garantiza que todo paciente argentino con indicación de trasplante pueda ser tratado en nuestro país sin necesidad de viajar al exterior".

A partir de esa fecha se posibilitó que 1.633 pacientes de la Argentina que no tenían un donante compatible en su grupo familiar accedan a un trasplante de médula ósea con donantes provenientes del Registro, se informó.

En este período, el Registro Argentino aportó 516 donantes de médula ósea, de los cuales 270 fueron para pacientes argentinos y 246 para extranjeros.

Trasplante de médula ósea

A su vez en 2022 se alcanzó un récord de donantes argentinos de médula ósea, con 91 procesos de donación.

En cuanto a la importancia de donar, el Incucai compartió que "cada año, a cientos de personas se le diagnostican enfermedades oncológicas, inmunodeficiencias, hematológicas como leucemias, linfomas y anemia aplásica que necesitan ser tratadas con un trasplante de CPH".

"Existen dos tipos de trasplante: el trasplante autólogo, en el cual se infunden las células del propio paciente, y el trasplante alogénico, en el cual las células infundidas provienen de un donante familiar, o de un donante no emparentado", que deben tener "compatibilidad genética entre el donante y el paciente", explicó el organismo.

Trasplante de médula ósea

"La probabilidad de encontrarla dentro del grupo familiar, por ejemplo, entre hermanos, es de un 25%. Si esto no ocurre o si el posible donante familiar no es adecuado para el paciente, debe realizarse una búsqueda de donante no relacionado", agregó.

Aquellas personas que deseen donar pueden dirigirse a los centros que funcionan en los Servicios de Hemoterapia de los 224 centros de donación del país y dar el consentimiento para ingresar en el Registro.

Los requisitos para hacerlo son tener entre 18 y 40 años y pesar más de 50 kilos.

El registro de CPH tiene más de 300 mil donantes inscriptos y forma parte de la WMDA que agrupa registros de más de 63 países y cuenta con más de 41 millones de donantes registrados de todo el mundo. (Télam)