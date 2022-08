Cada vez son más los usuarios que se animan a contar sus experiencias en restaurantes en las redes sociales, y muchas de ellas no suelen ser de lo más agradables.

Así ocurrió con lo relatado por Andrea, cuyo usuario en Twitter es @AerdnaLov, que en una de sus publicaciones más recientes relató lo que le sucedió al pedir un jugo de naranja exprimido en un restaurante. Te invitamos a compartir la nota.

La joven, oriunda de Almería, España, pidió en un espacio de comidas un exprimido de naranjas junto con lo que quería comer, y al probar la bebida, halló un gusto raro: al mirar el vaso que estaba utilizando, se dio cuenta que la misma tenía algo.

El posteo de la joven

"Me he pedido un zumo en un bar, le he pegado un trago y he visto que tenía pulpa", comenzó relatando la joven, que agregó "hasta que la pulpa se ha empezado a mover. Me quiero morir ahora mismo".

Al darse cuenta de que su jugo tenía gusanos, la joven reclamó inmediatamente al mozo, quien retiró la bebida de la mesa. Sin embargo, y como si fuera poco, desde el restaurant pretendían que la joven abonara su bebida: "También ha sido gracioso que me lo pretendían cobrar, he sido yo quien ha revisado la cuenta y les ha dicho que me lo quitasen", agregó la joven, con una fotografía del ticket.

El ticket en el que le pretenden cobrar el jugo.

Su historia se hizo viral con más de 38 mil me gusta y 2100 retuits, disparando cientos de comentarios entre los usuarios de las redes sociales, como por ejemplo, "qué horror" o el irónico "viene con proteínas y, ¿te quejás?. Los jóvenes de hoy en día"