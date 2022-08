Cada vez son más las historias cotidianas que circulan en las redes que causan furor entre los usuarios: tal es el caso de la relatada por Agustín, a quien intentaron robarle en la calle, y logró zafar.

En Twitter, el usuario @jeretambu1 mostró una captura de pantalla de Whatsapp en la que uno de sus amigos, mencionado como Agustín, contó que iba caminando por la calle con auriculares y logró zafarse de un asalto. Te invitamos a compartir la nota.

“Me parece que me trataron de robar recién”, dijo el protagonista, a lo que otro de los integrantes del chat, Ezequiel, le consultó: “¿Cómo que te parece?”. “Es que fue raro. Iba caminando con los auriculares y venía un chico de frente con una bolsa, creí que me iba a vender algo, así que me mentalicé, por si me frenaba, para decirle ‘no, gracias’”, continuó Agustín, que agregó: “entonces se me paró enfrente y me dice ‘amigo, dame todo’. Y lo esquivé, le dije ‘no, gracias’".

El chat que se volvió viral

"Cuando me di cuenta él siguió caminando y yo me quedé pensando todo. Así que si quieren robarles, respondan ‘no, gracias’ y listo”, cerró Agustín su anécdota, y su amigo Ezequiel se rió, por lo que muestra la captura de pantalla viral.

La historia cuenta con 22,3 mil retweets y 282,2 mil "Me gusta" y entre los cientos comentarios se destacaron algunos con historias similares sobre reacciones inesperadas frente a intentos de robos. "jaja una vez me pasó. Un chabón en bici, yo a pata con la billetera en la mano. Se para, me dice "dame todo", le dije que no y salí corriendo. Hice 2 metros, miré para atrás y el flaco ni me siguió, como que no tenía ganas de esforzarse", dijo uno de los usuarios, mientras que otro relató: "Una vez volvia caminando de un 15 para ahorrarme la plata que me dieron para el remis, en una esquina salio un fisura a pedirme hora lleve un reloj que no andaba para hechar facha y le dije no anda mi reloj y no tengo celular a lo que me respondio faa que crotera y me dejo ir"