En los últimos tiempos, cada vez son más los usuarios que se animan a contar en las redes sociales cuando son estafados. Tal es el caso del influencer El Gordo Cocina, un reconocido chef, que denunció en su Instagram cuánto le cobraron en un bar por pedir un café vegano.

Según el ticket mostrado por el creador de contenidos, en el mismo figuraba un machiatto (el tipo de café que había solicitado), el cual costó $260; un latte, de $410; y por último, un insólito recargo, "adicional leche vegan", por el que abonó $180.

“Debieron cobrarme un shot de café más el valor de la leche vegetal, ¿no es cierto?”, dijo el influencer, que definió el hecho como "un robo descarado". “Ni hablar de que $180 por una leche vegetal también es un descaro, un litro sale unos 400 pesos y rinde aproximadamente cinco o seis cafés”, destacó.

La publicación de la polémica.

Los usuarios rápidamente se hicieron eco del reclamo que se volvió viral, y realizaron cientos de comentarios, entre los que se destacaron "me parece absurdo que cobren el adicional por una leche vegetal a aquellos que no consumimos leche de vaca"; u otro usuario que contó que "los celíacos no tenemos esa suerte -de elegir como los veganos- no sabes lo que es tratar de salir a merendar con mi hija", "hay mucho que cambiar en la gastronomía".

Luego de contarlo en sus redes, el influencer sumó una publicación en su feed. "Muchos de ustedes me compartieron sus punto de vista y acá les muestro algunos para que podamos debatirlo entre todos en los comentarios", dijo El Gordo Cocina en Instagram, donde invitó a sus seguidores a continuar dialogando sobre el tema. ¿A vos qué te parece? Te invitamos a compartir la nota.