Tania Montenegro, una joven de la localidad de Candelaria, Misiones, contó en las redes sociales el insólito ofrecimiento que le hicieron mientras se trasladaba en una moto, con su hija discapacitada de 4 años.

“Les quiero contar una historia, una historia no muy común, una historia única, una historia que no le pasa a nadie, les quiero contar sobre como un día cualquiera, se me cruzaron dos ángeles con el corazón más grande que el Everest”, contó Tania, en un posteo en la red social Facebook.

Días atrás, yo “como todos los mediodías alisté a mi hija Valentina, la cual muchos ya saben que padece de una discapacidad motriz, la cual la deja con una dificultad para caminar a base de eso usa andadores ortopédicos para desplazarse”, relató. “Cuando ya está estaba preparada para ir al jardín, la monté al único medio de transporte que tenía en ese momento que era la moto su papá”, continuó la joven, que asumió que se trataba de una irresponsabilidad, aunque "la escuela solo queda a 5 cuadras".

"Estás personas que para mí son ángeles que los envío dios para bendecirme me cambiaron la vida.. mi corazón explota de felicidad y no me va a alcanzar la vida para agradecerle esto. Dios los va a bendecir siempre”

Sin embargo, sucedió algo raro que fue que su hija no se quiso quedar en el establecimiento educativo, por lo que decidió emprender el regreso a su casa junto a la pequeña. Cuando volvían, “charlando" para buscar “el motivo de su berrinche", fue detenida por el llamado de “una mujer me dice ¿Podemos hacerte una pregunta?”.

MIRÁ TAMBIÉN Cielo nublado y una máxima de 14 grados en la ciudad de Buenos Aires y alrededores

Ante su afirmación, un “señor baja del auto para hablar y me hace una oferta: ¿Qué decís si te cambio el auto por la moto? Yo rápidamente respondo, no señor disculpe no tengo plata a lo que rápidamente este hombre me contesta: No te estoy pidiendo plata, te vimos con tu bebé y queremos regalarte el auto para que andes con ella”, contó Tania en las redes sociales. Te invitamos a compartir la nota.

Éste es el automóvil que le obsequiaron a Tania para trasladar a su hija discapacitada.

La noticia la dejó perpleja, sin embargo, dijo que este ofrecimiento “más allá que un bien material es la comodidad de mi hija”. “Estas personas me cambiaron la vida, para mí no es un auto, es dejar de andar con mi bebé en colectivos llenos de gente, es dejar de cargar 25 kg en mis brazos, es que mi hija no se moje, no pase frío y no pase calor cuando tenga que ir a los turnos en el hospital”, continuó la joven, emocionada por lo vivido.

"Estás personas que para mí son ángeles que los envío dios para bendecirme me cambiaron la vida.. mi corazón explota de felicidad y no me va a alcanzar la vida para agradecerle esto. Dios los va a bendecir siempre”, sentenció Tania, que además contó que ya se encuentra con el automóvil en su poder.