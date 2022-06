Una joven argentina que vive en Ámsterdam hace 3 años relató su historia, que pronto se convirtió en viral en las redes sociales. Mai, la joven de 31 años, salió a un bar denominado Calle 8, donde conoció a un jove francés del que se enamoró.

En la charla con el joven, decidieron intercambiar sus números telefónicos; ella lo agendó en su Whatsapp como “Francois”. Sin embargo, al parecer hubo un error, y la respuesta que recibió a su primer mensaje convirtió la historia en viral por las cientos de respuestas que tuvo al exponer lo sucedido.

En Twitter, la usuaria @maicapp mostró una captura de pantalla de la conversación con quien parecía ser la persona que había conocido en el bar; sin embargo, recibió como respuesta: “Hola señorita. Mire no me acuerdo de usted. Yo vivo acá en Chile, en Concepción".

Y luego, el receptor del mensaje continuó: "Me dice que nos conocimos en un bar pero no, me encantaría ir a un bar pero a bailar. No me acuerdo de usted, no la conozco”, sentenció. Luego, Mai trató de reparar lo sucedido y le envió un audio en el que le explicó la confusión: “Me paso su teléfono un francés borracho así que evidentemente me dio el teléfono de algún chileno”, dijo la joven.

La publicación de la conversación se volvió viral en pocas horas: la misma tuvo más de 1.500 Retweets, y casi 49 mil me gusta. A las cientos de intervenciones de los usuarios por lo sucedido, la joven contó cómo continuó la historia: "Ustedes no me van a creer pero Instagram me acaba de recomendar seguir al francés cuyo número ni siquiera estaba bien", contó Mai, con una foto de la captura de pantalla.