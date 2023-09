María Inés Baragatti, la carismática docente de matemáticas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que a los 75 años se hizo viral cuando un exalumno subió a las redes una clase suya, fue distinguida hoy como "Profesora Honoraria" de esa casa de estudios.

La ceremonia se desarrolló en el Patio Volta del Edificio Central de la UNLP y estuvo encabezada por el decano de Ingeniería, Marcos Actis, "que fue uno de los tantos privilegiados que tuvo la suerte de cursar con la entrañable profesora en sus años como estudiante", detalló un comunicado.

"Al igual que ustedes que hoy están acá, nosotros teníamos que ir una hora antes para poder tener un lugar en el aula, porque si no nos quedábamos afuera. Era así y no porque los otros profesores no fueran buenos. Era porque queríamos y sabíamos que para aprobar debíamos cursar con Baragatti", expresó el decano.

Actis agregó que además del reconocimiento como Profesora Honoraria de la Universidad Nacional de La Plata "hoy tiene el reconocimiento de ustedes que vinieron a escucharla", en alusión a los cientos de estudiantes que se presentaron para ver la ceremonia de homenaje y su disertación sobre "Ecuaciones diferenciales de primer orden".

La profesora María Inés Baragatti recibió dos placas en reconocimiento a su trayectoria y dedicación a la enseñanza, una a nombre de la Facultad de Ingeniería y otra del Centro de Estudiantes.

Agradecida por la distinción, Baragatti recordó sus años como docente y la gran responsabilidad que significaba para ella dar clases que, aunque se demorara el tren que la traía desde la localidad de Bernal, sus alumnos sabían que nunca iba a faltar. Ni siquiera la gran inundación que sufrió la ciudad de La Plata el 2 y 3 de abril de 2013 fue un impedimento para ello.

"Al día siguiente fui al edificio de Mecánica y no había nadie. Como estaba abierto subí al primer piso, al aula 32 y encontré a un alumno que me dijo: 'Yo sabía que usted iba a venir'. Y vine porque era mi responsabilidad", relató embargada por la emoción.

La designación como Profesora Honoraria fue aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería el 23 de agosto de 2022.

Según el documento presentado por los consejeros, Baragatti "dedicó su vida entera a la enseñanza en colegios secundarios y universidades".

La profesoraves Licenciada en Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, en 1972 comenzó a dar clases teóricas en dicha Unidad Académica.

En tanto, en Ingeniería se desempeñó como docente desde 1978 y hasta el 2014. Estuvo a cargo de las cátedras de Matemáticas Especiales, Análisis Matemático III, Análisis Matemático IV, Matemática D y Matemática E".

Baragatti también ejerció como docente en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). En 2008 obtuvo su máster en Informática Educativa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

Desde su jubilación en el 2014, brinda clases de apoyo en matemática de manera gratuita para estudiantes de colegios secundarios y universitarios.

En los últimos años, Baragatti regresó a la Facultad de Ingeniería y dio clases magistrales en aulas repletas con la asistencia de estudiantes, graduados, docentes, investigadores y público en general.

Las grabaciones de sus clases son furor en las redes sociales por su claridad y su apasionada manera de enseñar y sus videos alcanzan el millón y medio de reproducciones en YouTube. (Télam)