El ex funcionario del gobierno de la Alianza y dirigente de la Unión Cívica Radical Federico Storani definió hoy, durante la primera jornada del juicio oral por la muerte de su hijo Manuel, en 2016, el impacto de aquella tragedia: "El golpe a mi familia fue devastador". "Nunca imaginé que iba a estar en un tribunal hablando de la muerte de mi hijo y de Ángeles", expresó Storani ante el Tribunal Oral número uno de San Isidro, que hoy dio comienzo al juicio por la muerte de Manuel, ocurrida el 31 de marzo de 2016, cuando fue embestido por una embarcación en el delta del Tigre. La embarcación conducida por Pablo Torres Lacal impactó contra la lancha en la que regresaban luego de una cena con amigos Manuel Storani, de 14 años, junto a su mamá, Ángeles Bruzzone. El imputado, quien llegó al juicio acusado por el delito de "triple homicidio simple por dolo eventual" (una figura que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión), pidió hablar después del testimonio de Storani. "Para mí fue lo peor que me pasó en la vida. Desde que me desperté, siete días después del accidente, no paraba de llorar

Entiendo el dolor de todos los familiares. Pido sinceras disculpas porque entiendo lo que están sintiendo", expresó. Storani dijo que lo que ocurrió con su hijo y la madre de éste fue algo así como una "ruleta rusa" de la que ambos no querían participar. "No entiendo cuando se me acusa de jugar a la ruleta rusa. Yo venía de mi mano, y el conductor de la otra lancha a contramano

Nada en mi aspiró a hacerle daño a nadie, y menos a mis dos amigos", replicó Torres Dacal, asistido por el abogado Maximiliano Rusconi. El siniestro ocurrió cuando atardecía y una lancha conducida por Torres Lacal se desplazaba, según la acusación, a alta velocidad por las aguas del Río Luján. Como consecuencia del impacto murió uno de los tripulantes de la nave conducida por Torres Lacal, mientras que Ángeles Bruzzone falleció horas después y el cuerpo sin vida de Manuel Storani fue hallado luego de tres días en el cauce del curso de agua. Torres Dacal dijo que en estos más de siete años se contactó con todos los familiares de las víctimas del accidente

Tras su declaración siguieron otros testigos. El tribunal prevé realizar cinco audiencias de juicio, está prevista la declaración de 49 testigos y el próximo lunes será el tiempo para alegatos de las partes. NOE/PT/GO/AMR NA