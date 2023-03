El fiscal Franco Picardi pidió la "desestimación" por falta de fundamentación de la primera denuncia formulada contra la distribuidora de energía eléctrica Edesur, pero también contra el ente regulador ENRE y la Secretaría de Energía, a raíz de los constantes cortes del servicio

Se trata de la denuncia que había formulado la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, una organización que, con frecuencia, radica presentaciones ante la Mesa de Entradas de la Cámara Federal. Esa denuncia fue presentada un día antes de la que formuló el propio ENRE contra Edesur y había recaído por sorteo ante el juzgado federal a cargo de la jueza María Servini

La magistrada le "corrió vista" al fiscal Picardi, quien aconsejó la desestimación por las inconsistencias de la presentación que, según entendió, no reunía los requisitos mínimos para impulsar una acción judicial

Ante la falta de impulso por parte de la fiscalía, la jueza Servini no tiene otro camino que cerrar el expediente. No obstante, ello no impedirá el avance de otras denuncias contra Edesur, entre ellas la que radicó el ENRE, que tramita ante el juzgado federal número 11, a cargo del juez Julián Ercolini. En la provincia de Buenos Aires, el juez federal subrogante de Lomas de Zamora también instruye una denuncia impulsada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. Los delitos denunciados en ambos casos son los de "defraudación por desbaratamiento, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos". NE/KDV NA