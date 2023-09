Momentos de desesperación se vivieron en las últimas horas cuando un niño de 12 años quedó colgado en un edifico al querer descender del décimo piso al noveno por el balcón. El hecho ocurrió en un edificio ubicado en Pellegrini y Corrientes, en la ciudad de Rosario, cuando personas que pasaban en el lugar observaron el momento en el que el chico estaba colgado de una red de protección. En las imágenes se ve cuando una persona lo agarra de los pies para que no caiga al vacío en su intento por bajar hasta el noveno piso agarrado de la red. Durante varios minutos se vivieron momentos de tensión e incertidumbre ya que no había manera de salvar al joven. Sin embargo, un trabajador de nombre Rodrigo fue el héroe del día ya que logró romper la red de protección y sujetarlo para ponerlo a salvo. Rodrigo trabaja en la zona y cuando observó lo que ocurría decidió ayudar: "Toque todos los timbres del edificio y nadie abría. Quería romper el vidrio, hasta que nos abrieron. Tumbamos la puerta y lo rescatamos". "No hablamos con la familia. Se ve que los padres estaban trabajando. Pudimos cortar las redes. El nene no caía, lo abrazamos, les dijimos que esté tranquilo", señaló el hombre en declaraciones a Cadena 3

Luego de que se diera a conocer la estremecedora secuencia, se confirmó que el chico tiene autismo y ya había tenía un episodio similar en 2018 cuando también se trepó por el balcón y tuvo que ser rescatado

MC/GO NA