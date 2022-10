Una adolescente de 14 años es buscada desesperadamente por sus familiares tras haber sido vista por última vez hace 11 días cuando de fue de la casa de su padre en la ciudad de Córdoba. Se trata de Candelaria Tapia, quien el pasado 17 de octubre se perdió en una estación de servicio de Villa Libertador y, según se informó, estaba vestida con una campera negra, calza camuflada verde militar, un par de zapatillas de color marrón y tenía dos mochilas, una roja y una blanca. "No tenía teléfono propio y tampoco tenía muchas amistades", dijo la madre de la nena, Carina Gutiérrez, a El Doce TV y agregó que durante el último mes no había ido a clases. La mujer cree que su hija abandonó su hogar por "rebeldía", mientras que contó le dijeron que la habían visto en Río Segundo, pero fue hasta allí y no la encontró. "Me dijeron que están trabajando y que tenga paciencia", expresó sobre lo que le indicaron los policías al realizar la denuncia el lunes pasado por la desaparición de su hija. Por el caso, el movimiento Ni Una Menos Córdoba solicitó la Alerta Sofía, que consiste en el sistema de búsqueda de menores desaparecidos. Los medios de contacto para informar acerca del paradero de Candelaria son 351-643-6510 y 4333400/01 – 4481016 Int. 34041, de la Unidad Judicial N° 3. FGB/KDV NA