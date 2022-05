El subsecretario de Inspección del Trabajo en Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Emiliano Re, informó hoy que se realizó un mega operativo con el fin de controlar la registración, condiciones laborales y de seguridad de trabajadores de plataformas digitales de delivery y que el objetivo es "proteger" al trabajador, y que puedan contar con un marco de regulación.

"Las acciones la iniciamos en 2020 cuando estábamos todavía en pandemia y la actividad creció muchísimo, con la ministra Mara Ruiz Malec venimos viendo con preocupación la situación de la trabajadores con las aplicaciones de delivery y en aquel momento relevamos 173 trabajadores más que nada en el AMBA, y aplicamos sanciones ya que casi la totalidad estaba sin registrar", explicó.

En declaraciones efectuadas hoy a radio Provincia, recordó que esas sanciones "fueron ratificadas por la Justicia que validaron el accionar del ministerio y que establecieron esa relación de dependencia".

"Nosotros seguimos trabajando en el tema, el jueves y viernes en 24 municipios de manera simultánea hicimos relevamiento de trabajadores, tuvimos muy buena recepción, algunos aunque no quisieron dar sus datos nos comentaron cómo era la dinámica. En esta primera etapa del relevamiento y seguimos procesando los datos que nos siguen mandando las delegaciones", agregó.

Deliverys

El operativo fue inédito por su alcance territorial, y es definido por el ministerio de Trabajo como "una acción de la cartera laboral provincial que busca avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales de miles de bonaerenses que trabajan con estas aplicaciones de reparto en toda la Provincia".

"Trabajadores y trabajadoras que a pesar de cumplir con todas las obligaciones de cualquier empleado en relación de dependencia, en su mayoría no están registrados y no cuentan con ningún tipo de protección en materia de Salud y Seguridad, dejando en evidencia la imposibilidad de acceder, por ejemplo, a los beneficios previsionales", agregó.

En ese marco, Re dijo que "recientemente la provincia de La Pampa hizo algo parecido y ojalá se empiece a imitar porque tenemos la decisión de proteger a estos trabajadores, el trabajo es el mismo que se hacia, de reparto, solo que lo coordina una aplicación".

"Son premiados si trabajan en tiempo y forma, son sancionados si no cumplen con los envíos asignados, fijan el precio con la app, así que hay elementos característicos del empleo de dependencia, si después tienen otro estatuto será bienvenido pero todavía no tiene una regulación. Queremos que las y los trabajadores tengan una ART , una obra social y aportes como todos los trabajadores", aseveró.

Ministra de trabajo - Ruiz Malec

Los inspectores del Ministerio realizaron los relevamientos en zonas de concentración de locales gastronómicos y en centros de distribución de empresas en distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, La Plata, Azul, La Matanza, Morón, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Campana, José C. Paz, San Miguel, Zarate, Pilar, Pinamar, Junín, Mar del Plata, Necochea, Tandil y Bahía Blanca.

Tras los operativos, la ministra afirmó que “el Estado debe estar protegiendo a los trabajadores frente a estas apps que a pesar de ser millonarias les niegan los derechos más básicos. Ser registrado es un cambio sustancial en las condiciones laborales y de vida de cada uno porque no es lo mismo tener obra social que no tenerla, saber que estás aportando a una caja para tu futura jubilación que no hacerlo”. (Télam)