A partir de mañana ya no serán válidas las "recetas foto" tampoco para las personas con enfermedades crónicas que habían quedado exceptuadas de la resolución que a fines de diciembre terminó con esta forma excepcional de prescripción vigente desde marzo de 2020 por la pandemia, según confirmó hoy la ministra de Salud Carla Vizzotti quien adelantó que "esta semana" saldrá el decreto reglamentario de la ley de receta electrónica.

La funcionaria explicó que junto con la reglamentación de la ley 27553 sancionada en julio de 2020, la cartera sanitaria emitirá dos resoluciones complementarias: la que dispone la creación de la licencia sanitaria federal para profesionales de la salud matriculados en diferentes jurisdicciones y otra que aprueba el proceso de inscripción de las plataformas digitales y apps que emiten recetas electrónicas con miras a su posterior registro y fiscalización.

"El decreto reglamentario (de la ley de receta electrónica) tiene que salir esta semana", dijo Vizotti durante una reunión con periodistas en el Ministerio de Salud de la Nación.

"Y si bien es una reglamentación completa, no es que al día siguiente cambiará todo, sino que comenzamos a recorrer un camino de adecuación de muchísimas estrategias que ya están en funcionamiento, pero que tienen que empezar a cumplir unos estándares mínimos", agregó.

Cabe aclarar que lo que las farmacias dejarán de aceptar para el expendio de medicamentos es la foto de la receta confeccionada en papel y recepcionada por el paciente a través de correo electrónico o WhatsApp, mientras que seguirán vigentes como hasta ahora las modalidades de receta física (papel) y la receta electrónica.

"Lo que mañana va a ocurrir no es nada distinto a lo que viene ocurriendo, simplemente que ya no hay más posibilidades de seguir aceptando la receta foto, cosa que ya ocurre desde hace mucho tiempo en todas las provincias y en gran parte de la seguridad social, mientras había quedado un grupo especialmente de prepagas y sobre todo en el ámbito del Amba que seguían aplicando esa modalidad (para pacientes con enfermedades crónicas)", explicó la jefa de gabinete de la cartera sanitaria Sonia Tarragona.

En ese sentido, recordó que "receta foto fue un instrumento temporario", implementado de manera "excepcional" para evitar la movilidad de las personas durante el ASPO en función de una situación de emergencia sanitaria que "terminó hace tiempo", por lo cual se hace necesario "volver a la normalidad que era y sigue siendo la receta papel con la firma manuscrita" o la receta electrónica con firma digital, "porque hay una ley de ejercicio profesional (de la medicina) y una ley de farmacia que establece cuando una receta es válida" que no se cumplían en la receta foto, fundamentalmente en términos de seguridad y trazabilidad.

El 26 de diciembre de 2022, el Ministerio emitió la Resolución Nº3622/2022 que dispuso que ya no serán válidas, en reemplazo de la receta física, las fotos de recetas confeccionadas en papel y enviadas vía web, mail o WhatsApp a las farmacias para adquirir medicamentos en farmacias.

MIRÁ TAMBIÉN Suman 55 los casos de dengue en Jujuy y solo cinco requieren internación

Dos días después se acordó que los pacientes de obras sociales y prepagas con enfermedades crónicas que venían utilizando las recetas de medicamentos confeccionadas en papel y enviadas como foto a través de medios electrónicos, podrían continuar haciéndolo hasta el 28 de febrero.

"Ante la inminencia de las vacaciones, se permitió para un grupo particular que (la vigencia de la receta foto) se extendiera hasta mañana, pero no es que fue una prórroga sino una excepción o un acuerdo que se hizo con las farmacias y los financiadores para permitirlas hasta febrero en estos casos, porque muchas habían sido ya emitidas de esa manera", dijo Tarragona.

En relación a la demora en la reglamentación de la ley de receta electrónica, Tarragona explicó que "está próxima a salir, ya está terminada" y si no se reglamentó hasta ahora "no es porque no se quiso hacerlo" sino porque se trata de un proceso de mucha "complejidad" que era necesario trabajar largamente con todos los subsectores del sistema de salud y las farmacias, pero además porque "el acto de prescripción forma parte de un acto médico más grande que es la telemedicina o telesalud y como había también en el Congreso proyectos (en ese sentido) la idea era esperar que saliera la reglamentación de todo el ejercicio virtual de la medicina para poder sacar la de receta electrónica".

"Como esto no ocurrió por distintas circunstancias que no dependen de este ministerio, entonces el equipo (de trabajo con participación de todas las jurisdicciones y subsectores involucrados) avanzó en la reglamentación de receta electrónica que seguramente tendrá que adecuarse luego cuando salga la ley de telemedicina", explicó.

Por su parte el subsecretario de calidad, regulación y fiscalización del Ministerio de Salud Claudio Ortiz, afirmó que la reglamentación "es federal, es progresiva y marca claramente que todas las plataformas (digitales) que están en uso" para la emisión de recetas electrónicas "pueden seguir haciéndolo" porque "lo único que está marcando la reglamentación es hacia dónde vamos, es un horizonte, cuáles son las cuestiones que habría que mejorar en el futuro".

En ese sentido, Ortiz explicó que en función de la reglamentación y una de las resoluciones próximas a publicarse, "esas plataformas las vamos a inscribir para tener un panorama de cuáles son y qué situación están hoy" mientras que "paralelamente empezamos a trabajar con las áreas de fiscalización de cada una de las provincias en estándares" cuyo cumplimiento va a comenzar a exigirse "de manera progresiva a partir de un sistema de fiscalización que comenzará marzo del año de 2024".

"Vimos que hay más de 50 plataformas en uso con diferentes niveles de desarrollo y los que les estamos marcando es que vayamos hacia este futuro en el sentido de primero cumplir con la ley de prescripción de medicamentos - que marca algunas líneas y que ahora permite la receta digital o electrónica-, después la ley de prescripción por genéricos que también tiene que cumplirse en la receta electrónica - se prescribe por genérico y no por nombre comercial- y en tercera instancia la ley de protección de datos personales -para que haya seguridad en los datos de las personas-, también la ley de derechos de los pacientes y todas las leyes de farmacia", dijo.

El funcionario anunció también que, vía resolución, se creará una "licencia sanitaria federal" que otorgará a los profesionales médicos "un solo número que los identificará como profesionales de la salud" dentro de un registro federal "sin tener que hacer ningún trámite adicional" a la matriculación ya efectuada en las distintas jurisdicciones en las que ejercen, "y que es lo que nos va permitir inter-operar" en materia de agentes de salud.

Los tres funcionarios destacaron la importancia de la "inter-operabilidad" del sistema de receta electrónica "es uno de los ejes hacia la integración del sistema de salud" dado que "los subsistemas podrán dialogar" en cuestiones como la identidad de los pacientes, la prescripción de genéricos, el uso racional de medicamentos, la vigencia de la matriculación del médico, la relación entre la prescripción y el diagnóstico, las dosis indicadas, entre otras cuestiones. (Télam)