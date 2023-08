Tres volcanes submarinos fueron descubiertos junto a las costas sicilianas, lo que eleva a una quincena los situados en ese canal, el brazo de mar que separa la isla del norte de África, reveló hoy un investigador del Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental (OGS) de Italia.

"Descubrimos seis volcanes en 2019, más los tres que acabamos de descubrir, pero ya había otros cinco o seis clasificados, esto es, unos quince volcanes submarinos", explicó Emanuele Lodolo, experto de geofísica del Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental (OGS) italiano.

Estos tres últimos "se encuentran a una profundidad variable de entre 100 y 400 metros, y el más cercano, a unos 7 km de la costa" sudoeste de Sicilia, dijo Lodolo, quien agregó que aún no pueden definir si representan un peligro para la población.

"Es como con los sismos, no tenemos capacidad de hacer previsiones, no podemos afirmar que no habrá una erupción. Lo importante es vigilarlos constantemente", explicó.

El OGS precisó en un comunicado que también se encontraron los restos de un barco en investigaciones oceanográficas llevadas a cabo entre el 16 de julio y el 5 de agosto por parte de un equipo internacional de científicos.

Los restos, no identificados, pertenecían a un buque de un centenar de metros de largo y 17 metros de ancho, que se encuentra a unos 110 metros de profundidad, a medio camino entre la isla volcánica de Linosa y Sicilia.

Las muestras tomadas del volcán "serán esenciales para reconstruir la historia geológica de una de las regiones más complejas del Mediterráneo central", dijo Matilde Ferrante, una investigadora del OGS que participó en la expedición.

La agencia AFP recordó que el Vesubio y el Etna son los volcanes más célebres, pero Italia cuenta con unos "70, de los cuales la gran mayoría son submarinos y van de la Toscana hasta Sicilia y el canal de Sicilia", indicó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV). (Télam)