Un equipo de investigación de Estados Unidos desarrolló un modelo estadístico que mejora las estimaciones de la idoneidad del hábitat y la probabilidad de extinción de los animales de sangre fría a medida que aumentan las temperaturas, según publicaron sus autores en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los animales de sangre fría -que incluye peces, reptiles, anfibios e insectos- constituyen la mayoría de las especies de la Tierra cuya temperatura corporal depende en gran medida de la de su entorno.

Dado que su crecimiento, éxito reproductivo y supervivencia están estrechamente ligados a las temperaturas ambientales, el cambio climático representa una importante amenaza para ellos, informó la agencia DPA.

Según el jefe del equipo de investigación, científico del Servicio Geológico de Estados Unidos y profesor adjunto de ecología pesquera en la universidad de Penn State (Pensilvania), Tyler Wagner, comprender el efecto del cambio climático en la biodiversidad es una prioridad mundial.

Wagner y sus colegas desarrollaron un innovador método de modelización estadística al que denominan "modelo de abundancia fisiológicamente guiado" o modelo PGA que puede aplicarse a casi todos los animales de sangre fría para ayudar a elaborar estrategias de adaptación y gestión del clima.

"El reto consistía en combinar estas dos fuentes de información y utilizar la obtenida en laboratorio para elaborar predicciones a escala de paisaje en climas futuros que los animales no experimentan en sus áreas de distribución actuales”, explicó Wagner y destacó: “El modelo que creamos lo consigue".

El modelo PGA combina observaciones de abundancia de especies y condiciones ambientales con datos obtenidos en laboratorio sobre la respuesta fisiológica de los animales de sangre fría a la temperatura para predecir la distribución geográfica y abundancia de las especies en respuesta a un mundo que se calienta.

"Al intentar predecir o extrapolar los efectos del cambio climático sobre la distribución y abundancia de los animales, los científicos suelen utilizar únicamente información que describe las relaciones entre abundancia y distribución y temperatura en las condiciones actuales”, sostuvo y agregó que “estas relaciones se utilizan luego para extrapolar en condiciones de temperatura futuras".

Sin embargo, este planteamiento parte de la base de que las relaciones entre especies y medio ambiente tienen sentido biológico bajo temperaturas futuras y, lo que es más importante, no tiene en cuenta el estrecho vínculo existente entre las temperaturas ambientales y la fisiología de los animales de sangre fría.

Los investigadores desarrollaron su modelo PGA utilizando datos de tres especies de peces que difieren en su preferencia y tolerancia térmica en más de 1.300 lagos situados en el medio oeste de Estados Unidos.

Compararon los resultados del modelo PGA con los de un modelo tradicional que no incorpora las respuestas fisiológicas de las especies.

Los resultados del modelo tradicional no predijeron que ninguna de las especies de peces fuera extirpada o expulsada localmente por el cambio climático, mientras que el modelo PGA reveló que los peces adaptados al frío serían extirpados en el 61% de su hábitat actual con el aumento de la temperatura.

Gretchen Hansen, profesora adjunta de la Universidad de Minnesota y coautora del estudio, señaló: "Demostramos que los cambios impulsados por la temperatura en la distribución, la extinción local y la abundancia de especies adaptadas al frío, al frío y al calor, variaban sustancialmente cuando se incorporaba información fisiológica al modelo”. (Télam)