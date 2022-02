Dos investigadores españoles desarrollaron un test para averiguar el estado de la inmunidad celular de las personas, lo que permitirá saber si un individuo necesita o no dosis adicionales de vacunas anticovid.

El test denominado CovidCELL, tarda entre 12 y 48 horas en dar respuesta y fue elaborado por la inmunóloga Yvelise Barrios junto al el alergiólogo Víctor Matheu.

El artefacto es una adaptación de un test clásico de la inmunología (de hipersensibilidad retardada), consistente en una prueba cutánea que se realiza desde hace años en enfermedades como la tuberculosis y VIH. Además no necesita de extracciones de sangre ni de laboratorios sofisticados, según la agencia ANSA.

El estudio consiste en inyectar en la piel del antebrazo del paciente una solución con una parte de la proteína "spike" del SARS-CoV-2 para estudiar la reacción cutánea, lo que permitirá saber si el individuo tiene o no inmunidad celular frente al virus y determinar así si debe o no aplicarse dosis adicionales.

El sistema inmunitario humano tiene dos tipos de respuesta: la humoral, que fabrica los anticuerpos específicos para cada patógeno, y que se mide con un test serológico; y la inmunidad celular, más duradera, y conformada por los linfocitos T capaces de recordar si se enfrentaron o no a un patógeno previamente, y que hasta ahora sólo se medían en laboratorio.

"Si nuestro organismo previamente se ha infectado por el virus o hemos pasado la infección o nos hemos vacunado, tendremos células T específicas que lo reconocerán e irán a la zona donde hemos inyectado esta proteína sintética debajo de la piel. En caso afirmativo se producirá una reacción roja", explicó Yvelise Barrios.

Indicó que este examen "es más fácil y sencillo y permite demostrar si se necesitan dosis extras, la inmunogenicidad de las vacunas".

La especialista señaló que "solo ver una parte de inmunidad, que son los anticuerpos, nos deja con incertidumbres pero no hay tests baratos y fáciles de hacer. Proponemos este como método inicial, que no significa que no se pueden hacer los otros que dan información más profunda".

"La estrategia debe ir a individualizar la administración de las vacunas del Covid-19. En la población general optimizaría los recursos, porque vacunar masivamente a todo el mundo conlleva un compromiso presupuestario que puede destinarse a otros ámbitos, y al principio de la pandemia sí tenía sentido vacunar masivamente, y ahora ya no", concluyó Barrios. (Télam)