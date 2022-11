Verónica Asad, más conocida como "Pitty la numeróloga", fue denunciada por una ex empleada por los presuntos delitos de "privación ilegítima de la libertad", "amenazas", "hostigamiento digital", "robo", "extorsión", "calumnias e injurias", luego de que la pitonisa de los famosos expusiera una cámara oculta que según consta en la demanda fue armada mediante el uso de "violencia". Así lo revelaron fuentes judiciales a NA, que enseguida remarcaron que la demandante fue "agredida" por "Pitty" y otras personas más vinculadas a ella. La numeróloga había publicado en su cuenta de Instagram una cámara oculta que le hizo a una ex empleada, llamada Gisela MArta Irustia, que según ella le robó. El escrache incluyó una foto de la supuesta ladrona, con sus datos personales y la mención "para que no estafe a más gente". La persona contratada por la vidente se encargaba de manejarle las redes sociales, por lo que aprovechó para robarle dinero a los followers de la numeróloga, pidiéndoles colaboraciones en su nombre a través de un CBU que les facilitaba, siempre según el relato de "Pitty". Asimismo, Asad logró que la mujer reconociera el delito por el que la acusaba. "¿Por qué me robaste?", le dice Pitty a la mujer, sin que ella lo supiera

"En realidad porque lo necesitaba. No por otra cosa. Si hubiera ido a hablar con vos de frente hubiera sido diferente. Pero ya me había mandado eso. Fue un ´enrosque´ y ahora por eso vine", le contestó. Sin embargo, Irustia remarcó que esa versión no es la correcta y presentó una denuncia en la Justicia, con el patrocinio del abogado Gustavo D´Elía. La mujer explicó que le reclamaba dinero adeudado por su trabajo realizado, por lo que la vidente la citó en un domicilio para pagarle la deuda y además ofrecerle otro trabajo, pese a que días antes la había despedido. El lunes 31 de octubre a las 13:30, Irustia relató que se dirigió a una vivienda situada en la localidad bonaerense de Ciudadela, pero al entrar no Pitty no estaba sola, sino que también estaban allí su hermana Soledad, su padre Emilio con la cuidadora, el abogado de ella Saint Jein y su asistente personal Estefany Rodas. La mujer explicó que "al cerrar la puerta, Pitty la empujó y cayó sobre un sillón", al tiempo que comenzó a insultarla. "Veo entrar tres hombres que se abalanzan sobre mí, diciéndome que eran policías. Me rodean todos impidiendo que pudiera levantarme. Uno de ellos me sostiene de la parte de atrás del cuello y a los gritos Pitty me dice que no me va a pagar nada, que ahora yo voy a saber quién es ella, que me va a arruinar, que me van a ver en todas las redes sociales y no voy a conseguir más trabajo en ningún lado. Que iban a hacer público el abuso sexual que sufrió mi hija... y que yo iba a decir lo que ellos me dijeran", contó Irustia en la denuncia. Además, agregó: "Estaba aterrada. Tenía mucho miedo. No me dejaban levantar del sillón. Luego de unos minutos de insultarme a los gritos la asistente de Pitty Estefany Rodas comienza a filmar con el celular mientras Pitty me decía que yo era una chorra a la vez que agitaba unos papeles donde contaría que me acusa y luego dejó de filmar. El abogado Saint Jein me dice, ´piba vas a aprender a no meterte con nosotros, jodés demasiado, si te dice (Pitty) esperá, tenés que esperar (en relación al reclamo del pago de la deuda). Ahora vas a entender cómo funciona esto´". La mujer explicó: "Uno de los hombres que decía ser policía me quita el celular diciendo que lo había pedido la fiscal y obligándome con amenazas de golpes que les diera el patrón de seguridad y diciéndome ´te vas a quedar acá hasta que la señora Vero (por Pitty) se canse de verte la cara´, mientras el otro me apretaba por detrás el cuello". "Luego Pitty me dijo ´ahora van a entrar dos empleados y vos no te movés de ahí, ellos van a decir que vos nos robaste, que te llevaste la plata´. Uno es el cuñado de ella, llamado Ariel, y el otro fue mi compañero y se llama Miguel. No me dejaron ir hasta aproximadamente las 16:30, cuando me dicen que van a ir por mi familia y me sacan a empujones del lugar. Tenía mucho miedo, sentí que no iba a poder salir nunca más de ahí. Cada vez que intentaba levantarme del sillón, el tipo me apretaba el cuello y no me dejaba", dejó asentado la ex empleada en la denuncia penal presentada

Además, añadió: "Estando en mi domicilio, viene mi sobrina Rocío y me muestra el video que había filmado Estefany en las historias, donde había fotos mías con mi número de documento y un cartel con la palabra chorra". De esa manera, Irustia instó la acciona penal contra la vidente de los artistas, contra Rodas, el padre de Pitty la cuidadora de este, el abogado Saint Jein y los tres hombres que simularon ser policías. La demanda judicial es por los presuntos delitos de "privación ilegítima de la libertad", "amenazas", "hostigamiento digital", "robo", "extorsión", "calumnias e injurias". GAM NA