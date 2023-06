El legislador porteño por el Frente de Todos Matías Barroetaveña denunció hoy que los paradores dispuestos por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires "no cumplen su función" ni reúnen "las condiciones mínimas necesarias", luego de que ayer un hombre en situación de calle falleció en el barrio de Villa Crespo.

En diálogo con Télam Radio, Barroetaveña lamentó "un nuevo muerto de una persona en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires" y advirtió que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta "viene diciendo que atiende" la situación y, sin embargo, las personas "no tienen la voluntad de ir" a los paradores.

"Evidentemente, las personas en situación de calle no quieren ir porque no cumplen su función, porque se divide a la familia, porque son peligrosos, porque no reúnen las condiciones mínimas necesarias", aseguró.

Acerca del reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad sobre un crecimiento de personas en situación de calle que llegaron a las 3.500, el legislador sostuvo que las organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo y otras entidades "hablan de cerca de 10.000 personas".

Sobre este punto, indicó que el "el número de vacantes en los paradores son 2.500" y alertó que aún tomando el número oficial, "hay 1.000 personas que no tendrían lugar en esos paradores".

Por otra parte, consideró que los discursos del precandidato a jefe de Gobierno por el PRO Jorge Macri y del Gobierno de la ciudad "tiene consecuencias concretas en la vida de estas personas que son las más vulnerables".

En este sentido, recordó que hace pocos días Macri señaló que personas en situación de calle "son ocupas de cajeros" y mencionó que existió una contratación del propio gobierno "por 1.500 millones de pesos" donde se incluía a personas "en el listado de la basura a ser relevada en la ciudad".

"Es el último escalón de la crisis habitacional que involucra a más de 330.000 personas que viven en villas de la ciudad, 78.000 en situaciones irregulares y estas 10.000 personas en situación de calle", resumió el legislador. (Télam)