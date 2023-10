Familias de los niños que concurren al Jardín de infantes Nro. 8 del barrio porteño de Caballito, quienes vienen señalando que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires impulsa un cierre del establecimiento para poner en marcha un supuesto "proceso de refuncionalización", denunciaron hoy que en la inscripción online para el ciclo lectivo 2024 "aparece escondida", en una situación que atribuyeron a "tener una excusa" y argumentar la falta de demanda de vacantes.

Ante la recepción de casos de padres que al efectuar la inscripción para el año que viene en los jardines de infantes de la zona y que no encuentran en la "oferta" al Nro. 8 "Antonio Schettino", ubicado en la avenida José María Moreno 480 de Caballito, "se notificó de esta irregularidad a la conducción, para eleven el reclamo correspondiente al ministerio de Educación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

"Todos sabemos que esto atenta nuevamente y por segundo año consecutivo a poder levantar la matrícula del Jardín. Las familias suelen ordenar las opciones que les dan el sistema, y solo buscan adicionales cuando saben que ese jardín está y les sirve. El último 2 de octubre pusimos un domicilio a una cuadra, debería ser nuestro jardín la primera opción y no fue así", manifestaron.

Una madre de una nena de 3 años, que pretende que ingrese en 2024, ya que es el jardín de infantes más próximo a su domicilio, fue una de las que alertó a las familias que vienen manifestando la protesta.

MIRÁ TAMBIÉN Diputados aprueba y gira al Senado la creación de tres Universidades Nacionales

"Como vivo a tres cuadras de este jardín al hacer la inscripción online no me aparecía y si otros de la Comuna 6. Y ahí me enteré, por otra parte que se estaban buscando chicos para que se anoten a los efectos que no lo cierren. Cuando volví a hacer el trámite, buscando específicamente el número 8 si figuraba, como debajo, casi escondido", comentó la joven.

Cabe recordar que un grupo de padres vienen indicando que el gobierno porteño pretende "cerrar el jardín" para poner en marcha un proceso de refuncionalización, que significaría la reubicación de los actuales alumnos, de entre 3 y 5 años, en una escuela que está a 10 cuadras de distancia.

El pasado 3 de agosto protagonizaron un "abrazo simbólico" en la puerta del establecimiento, bajo la consigna "No al cierre del Jardín. No podemos permitirlo", al mismo tiempo que iniciaron gestiones ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y reuniones con las autoridades del Ministerio de Educación porteño. (Télam)