El diputado provincial de Tierra del Fuego (Forja), Emmanuel Trentino, fue denunciado por violencia de género en perjuicio de una asesora suya, a partir de un episodio ocurrido la semana pasada en un local partidario de la ciudad de Ushuaia, donde la mujer asegura haber sido maltratada, intimidada y amenazada por el funcionario, confirmaron hoy distintas fuentes vinculadas al caso.

La víctima y denunciante del hecho es Amanda del Corro, una exdiputada y exministra de Educación de la provincia durante la gestión de la exgobernadora Fabiana Ríos, quien sostuvo que lo ocurrido "no es un hecho aislado" y le pidió a la Justicia "medidas de protección personal", según declaró a la prensa fueguina.

Según la denuncia, el episodio tuvo lugar el pasado sábado cuando varios asesores del diputado se reunieron en un local partidario, y el funcionario, quien ya había llegado "muy molesto" al encuentro, terminó coincidiendo con la denunciante en la cocina del local.

En ese lugar, la asesora sostiene haber sido "arrinconada" por el legislador, que le pegó "tres golpes a la puerta pasando la mano muy cerca de su cara", mientras le "gritaba improperios y le llenaba la cara de saliva".

En esa situación, el diputado también le habría dicho a la mujer: "Tocame y te cago a trompadas".

Del Corro se retiró del lugar y a las pocas horas radicó una denuncia ante la Comisaría de Género y Familia de Ushuaia, que derivó las actuaciones a la justicia.

Voceros judiciales informaron que la asesora prestará hoy una declaración especial ante un equipo de mujeres del Ministerio Público Fiscal de Ushuaia, durante un procedimiento dispuesto por el Fiscal Mayor de la ciudad, Eduardo Urquiza.

Una vez que se tome esta declaración, el fiscal deberá definir si efectúa un requerimiento de instrucción ante el juez penal Federico Vidal, que está a cargo de la investigación.

Por otra parte, no se descarta que la justicia haga lugar a una serie de “medidas de protección” solicitadas ayer por el abogado de Del Corro, Félix Santamaría, con independencia de la prosecución de la causa.

Además, los voceros consultados dijeron que desde la fiscalía se evalúa realizar una comunicación formal a la Legislatura provincial para solicitar su intervención en el caso.

Al respecto, Del Corro declaró a Radio Provincia que lo acontecido con Trentino “no es una situación aislada” y que fue “violento y difícil”.

“Ahora no pienso en mí, sino en tantas mujeres que a veces no tienen la posibilidad de un letrado, o de un familiar que las acompañe. Trato de ponerme en el lugar de aquellas mujeres que no tienen los más mínimos recursos para desenvolverse ante este tipo de casos (…) Estoy viviendo todo esto con angustia. Creo que ante tanto silencio, hay que hablar”, afirmó la ex ministra de Educación.

Por su parte, el diputado acusado se encuentra en la provincia de Santa Cruz donde participa de una reunión del Parlamento Patagónico, y hasta el momento optó por no hacer comentario sobre el contenido de la denuncia. (Télam)