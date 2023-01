Una mujer parturienta, que llegó con su marido en moto al hospital papa Fancisco de la ciudad de Salta, dio a luz en la calle luego de que "empleadas del hospital" le dijeran al hombre que "no tenían personal" y que debía llevarla a otro centro asistencial, según denunció el padre de la recién nacida.

De acuerdo con lo denunciado, los empleados no quisieron tampoco llamar a una ambulancia y desde el SAME le dijeron que debía dirigirse al Hospital Materno Infantil, en la zona norte de la ciudad, por lo que, al intentar abordar un remís, la mujer tuvo a su hija en la calle.

Sergio, padre de la beba, aseguró en declaraciones a los canales de TV, que la recién nacida "tuvo una fractura en la clavícula al golpear en el asfalto" y aseguró que hizo la denuncia respectiva.

"Ayer alrededor de las 21.30 mi esposa sentía mucho dolor en la panza. Me pidió que la llevara al hospital. Y nos trasladamos al Hospital Papa Francisco que es el que nos quedaba más cerca", relató Sergio al canal A24.

"La dejo en la entrada, estaciono la moto y cuando la voy a buscar veo que sale del hospital y me dice que le dijeron que no había personal y que no la podían atender", continúo el hombre.

Pero, ella "no podía aguantar el dolor para dirigirse a otro hospital", indicó Sergio.

La mujer tuvo que dar a luz en la calle, según quedó registrado por los vídeos de las personas que esperaban en la guardia, quienes les brindaron asistencia.

"Mi esposa dio a luz parada. La gente salió corriendo al ver a la bebé en el piso, y luego salió un enfermero", aseguró el hombre.

La beba se recuperaba hoy en el Hospital Materno Infantil, mientras las autoridades realizaban las averiguaciones correspondientes. (Télam)