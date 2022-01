La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunió hoy con miembros de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) para analizar la estrategia de vacunación contra el coronavirus para niños, niñas y adolescentes, en preparación para el inicio del próximo ciclo lectivo, informaron fuentes oficiales.

Los asistentes a la reunión convinieron en encarar un abordaje específico por provincias durante enero y febrero para llegar con las “mejores coberturas al inicio del año escolar” con todas las vacunas incluidas en el calendario oficial.

Vizzotti explicó que la Argentina “tiene stock de vacunas que se pueden coadministrar” y agregó que se debe “avanzar antes del inicio escolar con todos los controles de los niños y niñas, y la puesta al día de las vacunas del calendario, además de la vacuna contra la Covid-19, en función de la edad que tenga para iniciar y completar los esquemas de vacunación”.

También destacó la importancia “de la incorporación de la segunda dosis de la vacuna de varicela al calendario para evitar el riesgo de brotes de enfermedades que están eliminadas gracias a la vacunación por la baja de coberturas y la reemergencia en otras regiones”.

Vizzotti también informó que se encuentra con su equipo “trabajando con la Conain (Comisión Nacional de Inmunizaciones) sobre una estrategia de refuerzos de todas las franjas de edad para tener durante este año y se está contando con reforzar el esquema primario de los niños y niñas entre 3 y 11 años y también de los adolescentes, a medida que cumplan mínimo seis meses”.

Y aclaró que el intervalo “se va ir evaluando en función de la situación epidemiológica, y si hace falta que se reduzca a cuatro meses se hará”.

La ministra también informó que se está trabajando con el Ministerio de Educación para realizar acciones conjuntas de cara al comienzo del año lectivo y que el objetivo es incorporar a esas estrategias tanto a la SAP, como a UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, destacó el avance en la vacunación contra el coronavirus en menores de 18 años y subrayó que ya está vacunada con una dosis 66,7% de la población de 3 a 11 años y el 83,8% de la población de entre 12 a 17 años.

En tanto que con el esquema inicial completo hay un 43,3% de las personas entre 3 y 11 años, y un 64,7% de las personas entre 12 y 17 años.

El funcionario aclaró que los porcentajes en esta población son inferiores a los de la población total país -donde hay un 84,8% con una dosis y un 73% con esquema inicial completo- y dijo que esto se debe a que la vacunación en niñas, niños y adolescentes comenzó después.

Además, planteó que hay algunas provincias que tienen más dificultas para avanzar con la vacunación en esa población y explicó que el número de dosis aplicadas bajó cuando terminaron las clases, razón por la cual manifestó la importancia de trabajar junto a la SAP en análisis específicos por provincia.

Con respecto a las vacunas de calendario, Castelli explicó que bajó el promedio y que se encuentra actualmente en coberturas del 80% al 85%.

“Tenemos que recuperar niveles de cobertura tanto para el sarampión y la rubeola, como para la polio en bebés porque la situación global pone en riesgo su reingreso”, indicó, a la vez que planteó la importancia de que “la SAP con la llegada que tiene sea un socio estratégico a la hora de reinstalar la importancia de todas las vacunas”.

Por su parte, el presidente de la SAP, Rodolfo Pablo Moreno, remarcó nuevamente la importancia de la vacunación contra la Covid-19 en niños y niñas de 3 a 11 años, y manifestó el deseo de colaborar con la cartera sanitaria y las distintas provincias para seguir avanzando en la vacunación de esta franja etaria.

“Estamos convencidos de que nuestros pediatras no ponen objeciones para las vacunas. El trabajo debe ser intersectorial, entre autoridades, sociedades científicas y toda la comunidad. Si no trabajamos juntos no hay manera que esto sea viable”, señaló.

A su vez, coincidió en la preocupación por la caída en las coberturas de vacunas de calendario y remarcó que “forma parte de un paquete de temas que hemos abordado como ejes prioritarios de la gestión”, señalaron.

En ese sentido, destacó la importancia de aprovechar oportunidades con la coadministración de vacunas y reforzar acciones para recuperar esquemas de cara al inicio del ciclo lectivo.

Del encuentro participaron, por parte del Ministerio de Salud, la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado; la directora nacional de epidemiología, Analía Rearte; la directora de Salud Perinatal y niñez, Gabriela Bauer; y el coordinador del Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia; Juan Carlos Escobar.

Por la SAP estuvieron, también, la vicepresidenta, Fabiana Molina; la secretaria general, Verónica Giubergia; la pro secretaria general, Lucrecia Arpi; la tesorera, Elizabeth Bogdanowicz; la secretaría del Comité Nacional de Infectología, Gabriela Tapponier; y la pro secretaría del Comité Nacional de Infectología, Miriam Calvari. (Télam)