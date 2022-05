La Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes se presentó como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán tras el fallo que anuló un juicio en el que se condenó a un adulto mayor a 10 años de prisión por haber abusado de su nieto durante varios años, informó el organismo.

"Llama la atención la actuación de oficio de la Corte al anular este juicio, esto es, algo que no fue un pedido de ninguna de las partes", señala el amicus de la Defensoría y agrega que la querella había solicitado que la condena sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; "lo que fue hoy denegado por la misma Corte Tucumana", sin referencia alguna a lo expresado en el amicus de la Defensoría.

En mayo del año pasado, el hombre fue condenado a diez años de prisión por abusar durante varios años de su nieto en un proceso judicial que llevó siete años y que obligó al menor a declarar durante 37 veces ante los tribunales tucumanos.

La condena quedó firme por dos votos contra uno de los camaristas, tras las apelaciones presentadas por su defensa.

MIRÁ TAMBIÉN La UTN capacitará a mujeres en La Rioja para desempeñarse en la construcción

Pero la Corte Suprema de Tucumán decidió anular este fallo y que se haga un nuevo juicio porque el miembro de la Cámara que votó en contra no pidió cuántos años de condena le iba a dar al acusado.

La anulación del juicio, derivó también en la libertad del agresor.

Según la Defensoría, en una carta escrita por el niño y que fue citada en el amicus, expresó: “Me enteré que quieren que no valga el juicio del año pasado y que se haga todo de nuevo. Eso me hace sentir horrible. Desde hace muchos años que estuve esperando que se haga ese juicio y me sentí muy feliz que él (Memo) vaya a la cárcel”.

Al respecto, la Defensoría en su escrito señaló que el niño "debió esperar 7 años para acceder a un juicio oral, tuvo que declarar más de 40 veces, y pese a que la sentencia condenatoria se funda en pruebas contundentes (…) el niño es absolutamente desoído por los miembros de la CSJT, quienes, por un defecto formal arrasan sus derechos más fundamentales”.

MIRÁ TAMBIÉN Suprema Corte bonaerense aprueba una guía para mejor abordaje de escucha de niños

El organismo que conduce Marisa Graham aseguró que se comunicó con el niño y le expresó que les parece importante que sepa que la decisión de los jueces de esta Corte "no pone en duda" lo que le pasó "ni quién fue la persona" que le hizo daño, "sino que se basa en algo que uno de los jueces, del juicio del año pasado, se olvidó de escribir.”

Según la Defensoría, en la carta, el niño expresó: “Odio tribunales, porque casi siempre recibo cosas malas de ahí y no puedo creer que lo quieran deshacer”.

El organismo nacional aseguró que la decisión de oficio de la Corte Tucumana impacta directamente en la vida del niño y en sus derechos constitucionales, vulnerando la garantía de tutela judicial efectiva y el derecho a la reparación; violenta el interés superior del niño; su derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta".

(Télam)