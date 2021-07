La Defensoría Nacional de los Niños, Niñas y Adolescentes trabajará junto a la Pastoral Social Aborigen para que ese organismo "sea los ojos de la Defensoría en aquellos territorios donde los niños indígenas sufren por discriminación, falta de acceso a la educación, la salud y violencia institucional".

"Queremos que sean aliades informantes claves de la situación de las infancias de las comunidades indígenas. Les proponemos mantener un vínculo fluido y cotidiano en pos de la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes" dijo Marisa Graham a Télam.

La funcionaria indicó además que junto a la pastoral que preside el obispo Angel Macín producirá un relevamiento sobre la situación de los niños indígenas en cuanto a la discriminación, la falta de infraestructura y servicios básicos.

También relevarán acerca del escaso desarrollo de educación cultural bilingüe y conectividad, falta de acceso a la salud, problemas de tenencia de tierra, trabajo infantil y violencia institucional.

El informe que se obtenga "será presentado a la Jefatura de Gabinete de la Nación" dijo Graham.

"El equipo de la Pastoral Social Aborígen vive con los originarios, están ahí en el territorio, los niños indígenas están invisibilizados por lo que acordamos el tema de la discriminación, que es un tema estructural", aseguró la titular de la Defensoría.

La funcionaria dijo que a los pueblos originarios "no se los incorpora en las decisiones, y los niños están en desventaja con el resto porque no tienen conectividad y el que la tiene no tiene una computadora".

"En la reunión nos hicieron numerosas denuncias de violencia institucional de parte de la Policía, que persigue a los adolescentes de los pueblos indígenas particularmente", aseguró la Defensora.

Graham destacó además que "hay muchos chicos indígenas que se han exiliado a las periferias de las grandes ciudades, pensando que pueden tener una vida mejor y no la encuentran. Allí entonces se suman problemas de adicciones".

"Por eso -agregó- la Pastoral Social son personas que viven con los pueblos indígenas, conocen sus padecimientos, ellos están metidos en el territorio. Tenemos muchos reclamos de lo niños y adolescentes indígenas en la Defensoría".

Graham consideró que en el tema de la discriminación "hay un techo de cristal que tenemos que romper, primero en la creencia de que hay muy pocos pueblos originarios y eso no es cierto. Están profundamente discriminados y los niños en forma más profunda". (Télam)