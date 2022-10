La abogada Patricia Perelló, que defiende a la docente Analía Schwartz, acusada de abuso y corrupción de menores en dos jardines de infantes de Mar del Plata, entre 2012 y 2013, sostuvo hoy que "en este nuevo debate quedará demostrado una vez más su inocencia como ocurrió hace cinco años", cuando fue absuelta por unanimidad en primera instancia.

En el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2, integrado por los jueces Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone, se realizó hoy la segunda jornada de audiencias de debate, el cual -se estima- culminará a mediados de diciembre, sin la presencia de la maestra de música, única persona señalada por parte de los padres de los menores como responsable de los hechos de abuso.

La letrada Perelló, tras la finalización de la segunda jornada de audiencias, expreso a Télam: "Analía (Schwartz) está viviendo una gran injusticia. Salió absuelta por unanimidad en primera instancia y ahora por decisión de Casación esta siendo juzgada nuevamente por el mismo hecho, es increíble".

"No se puede encarcelar a alguien que no cometió ningún delito", agregó, y sostuvo estar convencida de que en este nuevo debate, que comenzó ayer, "quedará nuevamente demostrada su inocencia".

Al ser consultada por la ausencia de su defendida en esta segunda jornada, Perelló dijo "hoy no vino porque le hace mal volver a escuchar hechos que nunca sucedieron. Está viviendo momentos muy difíciles y acá la única víctima es Analía, porque los hechos nunca ocurrieron", sentenció.

Al referirse a este nuevo juicio, la letrada dijo que "Casación expresó que las conclusiones de la sentencia eran arbitrarias pero en ningún momento dijo que los debates fueron nulos; pero para dictar una nueva sentencia, tiene que producirse el debate, porque si no ¿en qué se basa este nuevo tribunal para dictar sentencia?".

"Acá la realidad es que Casación, pudiendo haber condenado, no condenó, razón por la cual interpretó que no había prueba para condenar; entonces, la manda nuevamente a Mar del Plata para que hagan un nuevo debate, donde nuevamente quedará demostrado que no hay pruebas para condenarla".

La docente está acusada, en el marco de una causa que se inició en septiembre de 2013, de abuso contra niñas y niños a partir de las denuncias realizadas por un grupo de padres de alumnos de jardín de entre 3 y 5 años, del Colegio San Antonio María Gianelli y el Instituto Alejandro Fleming.

El caso llegó a juicio en febrero de 2017 en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1), integrado por los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, quienes absolvieron de manera unánime a la docente de los delitos de "corrupción de menores agravada por ser cometida por persona encargada de la educación y abuso sexual gravemente ultrajante agravado", pese a los pedidos de entre 24 y 28 años de prisión de la fiscalía y los representantes de las familias.

En marzo de 2018, la Sala V de la Cámara de Casación Penal provincial bonaerense confirmó la absolución respecto de tres de los casos de corrupción de menores analizados en el juicio, pero anuló el resto de la sentencia al considerar que resultó "infundada y no constituye una derivación razonada del derecho vigente", y ordenó la realización de un nuevo proceso ante otro tribunal (Télam)