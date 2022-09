La Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham criticó el proceder del ministerio de Educación porteño frente a las tomas de las escuelas secundarias públicas, en un Encuentro de Unicef por las Adolescencias, y dijo que se los "está reprimiendo", en tanto filósofos que participaron del encuentro hablaron de "persecución" y de la "importancia del derecho a la protesta".

"En este momento, mientras estamos hablando con Unicef, sobre la niñez, la participación, el protagonismo y la política, se están sucediendo las tomas en las escuelas y el Estado (porteño) está reprimiendo a los chicos que toman colegios o se constituyen en centros de estudiantes", apuntó Graham en el marco de "Plan A. Encuentro por las adolescencias en Argentina", organizado por Unicef , junto a 50 adolescentes de varias provincias, funcionarios y expertos.

El encuentro contó con la presencia de especialistas, filósofos, funcionarios como el Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Gabriel Lerner.

También participaron jóvenes, para debatir, charlar y compartir ejes sobre la adolescencia y "colocar a los y las jóvenes en el centro de las políticas públicas del país y debatir sobre los obstáculos que dificultan el cumplimiento de sus derechos en la sociedad", según detalló el documento oficial del evento.

La Defensora de la niñez y adolescencia remarcó que "hay un discurso un poco contradictorio que les llega a las pibas y pibes, cómo es? Tengo que participar pero no demasiado, protagonizar pero no tanto".

Graham agregó que "si hay algo que necesitan las pibas y pibes, es ser escuchados, no solo colectivamente sino individualmente, como esto que hace Unicef, saber qué les pasa".

Y luego apuntó que "todavía tenemos estas dos representaciones, una adolescencia que es todo lo que está bien (los que estudian) y otra que está todo mal (embarazos adolescentes, suicidios, abandono, pibes en conflicto con la ley penal, visto desde los ministerios o secretarias en adolescencia) y no podemos pensar como sociedad en todo aquello que pueden, de lo potente que tienen, de la creatividad, de todo lo que traen de distinto a los y las grandes".

Por su parte, el secretario de la Senaf, Gabriel Lerner, compartió con Graham la postura de generar una agenda específica, "que deje de mirar a las adolescencias como una etapa exclusivamente de tránsito sino con desafíos que ameritan una política, creo que ahí hay una carencia".

Entre los espectadores, Valentín, de 17 años, de la Ciudad de Buenos Aires, preguntó sobre la autonomía en la adolescencia en relación a las tomas en escuelas, ante la ronda de charlas entre adolescentes y los filósofos Tomas Balmaceda de la Universidad de Buenos Aires y Pablo Vommaro, especialista en Ciencias Sociales.

"¿Cómo se puede hacer para adquirir autonomía si desde el Estado hay una desestimación de la educación de calidad? Bajó un 17,8% el presupuesto educativo en los últimos 10 años, y hay una negligencia administrativa en torno al diálogo que se tiene con los adolescentes, y esto sumado a la represión policial, que es festejada por la política pública, que restringe nuestros mismos espacios de expresión", dijo el adolescente.

Balmaceda dijo que recibió un llamado a su casa de la escuela de su hija para saber si estaba o no participando de una toma en una escuela.

"Me impactó por la persecución, me pareció increíble que, hablando de autonomía, no se les pueda dar el derecho de protesta y que, además, tengan que hablar con los padres lo cual es un retroceso y es inaceptable", dijo.

(Télam)