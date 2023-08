La Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, ponderó hoy la asignación universal por hijo (AUH) como política pública para impedir que ascienda el número de niños pobres en Argentina y advirtió que se trata de "un derecho, no un plan o un programita" y que "no se puede retroceder" en este aspecto.

Graham presentó hoy el Informe Anual 2022 ante la Comisión Bicameral parlamentaria que integran senadoras y diputadas de las distintas fuerzas políticas, en un encuentro en el que se manifestó preocupación por expresiones antiderechos vertidas por el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

La Defensora expresó que se trata de "un momento muy particular" y de "mucha preocupación" en el país y brindó índices de pobreza e indigencia de la niñez y la adolescencia en Argentina, y la necesidad de reforzar las políticas públicas como la tarjeta Alimentar, la AUH y las becas Progresar para este sector de la población.

En ese sentido informó que en 2022 se registró "un 53 por ciento de niños y adolescentes bajo la línea de pobreza en Argentina" y que dentro de ese 53 por ciento "hay un 16,5 que con políticas adecuadas podría dejar de ser pobre y un 12,5 que, con políticas inadecuadas, está más cerca de la línea de pobreza y puede sumarse a ese 53 y pasar a ser pobre".

MIRÁ TAMBIÉN Meta presentó un nuevo traductor y transcriptor que emplea inteligencia artificial

La funcionaria aclaró en ese sentido que no solo trabajan con el 53 por ciento sino "con los que están más cerca y necesitarían duplicar ingresos para no caer en línea de pobreza".

"Con la línea de indigencia -indicó- es igual. Hay un 12,7 de niños son indigentes y dentro de ese porcentaje un 6 por ciento que estaría cerca de poder llegar a la canasta básica alimentaria con políticas adecuadas y viceversa, un 7,6 que con políticas inadecuadas o alta inflación podría pasar a ser indigente".

Graham señaló que el sector que "peor" se encuentra en cuanto a carencias es el comprendido por los chicos y chicas de entre 15 y 17 años, por lo que el organismo que preside viene "reclamando políticas nacionales destinadas a chicos y chicas de 13 años en adelante".

MIRÁ TAMBIÉN La Corte Suprema de Brasil dictaminó que las injurias homófobas se castigarán con prisión

Destacó en ese sentido el otorgamiento de la tarjeta Alimentar y AUH, dijo que la Defensoría "influyó mucho" y pidió que "aumente automáticamente la tarjeta Alimentar como la AUH.

Añadió que "se pasó de cubrir familias con hijos de hasta 6 años a cubrir familias con hijos de hasta 14 y que el objetivo es llegar a hijos de 17 años".

"El impacto de tarjeta Alimentar es lo que resuelve o no el tema de la indigencia que es la pobreza extrema, que es comer o no comer", remarcó, y agregó que el 23,5 por ciento de los ingresos de quienes reciben la tarjeta Alimentar y la AUH son ingresos no laborales".

Por esas razones, la funcionaria recalcó que "la AUH es un derecho, no se puede retroceder en ese derecho, no es un plan o un programita y la tarjeta Alimentar es fundamental también".

Graham señaló que el sector que "peor" se encuentra en cuanto a carencias es el comprendido por los chicos y chicas de entre 15 y 17 años, por lo que el organismo que preside viene "reclamando políticas nacionales destinadas a chicos y chicas de 13 años en adelante".

En el informe se indica que "el peso de los ingresos no laborales dentro del total de los ingresos per cápita de los hogares es significativo en aquellos con ingresos más

bajos. De acuerdo con los datos del Indec del tercer trimestre de 2022, en promedio, el 24,3% de los ingresos per cápita de los hogares son no

laborales. Para el decil más bajo su incidencia llega al 38,3% mientras que en el más alto representa el 21,5%.

Entre las transferencias que realiza el Estado, el derecho a la AUH y la Tarjeta Alimentar (TA) "son las que mayor relevancia tienen, tanto en cobertura como en monto. De acuerdo con la información más reciente (noviembre 2022), la AUH alcanza a 4.291.255 niñas, niños y adolescentes y 2.441.436 de titulares del cobro".

Sobre las becas Progresar, Graham sostuvo que "fueron un éxito" y precisó que "bajaron su piso a los 16 y 17 años y hay 650 ml chicos que están en el Progresar",

"Es muy importante porque el 45 por ciento de los chicos de 16 y 17 años está ahí y significa que cuando hay una política pública eficiente y eficaz las chicas y chicos las toman y si están solos en los barrios no", expresó.

Graham añadió que se insistirá en el futuro ante las autoridades educativas a nivel nacional que se incorpore este programa a los chicos de 15 años.

También hizo hincapié en la necesidad de los intendentes contribuyan con políticas en los municipios para paliar situaciones de indigencias.

En su presentación, además destacó que ese avanzó mucho en campañas para visibilizar "problemas y desnaturalizar cuestiones como la crianza con violencia y el abuso sexual intrafamiliar".

El informe presentado fue dedicado a la memoria de la líder Wichi Octorina Zamora, que, en su visita a la Defensoría destacó que "los pueblos sin educación, los niños sin educación, no pueden avanzar hacia el futuro".

En el prólogo, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, señaló que "una sociedad que no piensa en sus niños es una sociedad que hipoteca el presente y el futuro de la Patria" y valoró el trabajo de la Defensoría "contribuyendo a la construcción de nuestra sociedad".

"Es fundamental la participación de niñas, niños y adolescentes, ellos/as son protagonistas y la sociedad tiene que aprender a escucharlos, para lograrlo es necesaria la educación y participación social, superando la dependencia que los considera espectadores", señaló Pérez Esquivel.

El informe refleja que en Argentina viven 13,2 millones de niñas, niños y adolescentes que representan el 28,6% de la población total del país, y "el 44% de todas/os viven en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal". (Télam)