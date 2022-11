La periodista Manuela Calvo, quien denunció que fue criminalizada por investigar el caso de la niña Arcoíris, declaró ante la Justicia de La Rioja por las dos imputaciones penales que recaen sobre ella por "desobediencia a la autoridad y obstrucción del vínculo" de la nena con su padre,y afirmó que quiere "colaborar con la investigación".

"Me senté a declarar en indagatoria por pedido de mi defensa para poder avanzar en el proceso de instrucción de las dos imputaciones penales", expresó Calvo a Télam.

Agregó que usó su "derecho a declarar" y destacó que "en general las personas culpables no declaran nada".

Arcoíris, nombre ficticio para preservar su identidad, es una niña de 6 años que relató haber sido abusada por su abuelo paterno, a quien vio tras ser llevada por su padre, a pesar de recaer sobre él una prohibición judicial de ver a la nieta.

El pasado 5 de junio el domicilio de la periodista y documentalista fue allanado, y durante el operativo se le secuestraron todos sus elementos de trabajo para "impedir que se refiera al caso de Arcoíris", de acuerdo a lo que informó la Red de Comunicadoras de La Rioja.

La orden contra la periodista fue emitida por la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N°1 de La Rioja, bajo la carátula "desobediencia a la autoridad".

De esta manera, se autorizó el secuestro de "todo dispositivo electrónico que se encuentre en poder de la denunciada como así también todo documento relacionado (o se mencione en forma expresa) a la niña Arcoiris".

"Dicen que fue para buscar evidencia de que hubiera incumplido esa orden judicial, entre esas evidencias buscaban mis conversaciones privadas", expresó Calvo.

"Yo ya declaré y tengo para ofrecer pruebas para apelar que eliminé videos y cuáles son, y lo tengo certificado por escribano así que lo vamos a sumar al expediente", manifestó.

También agregó que "está en caso de estudio la medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación" de sus derechos y "se pidió la nulidad del proceso de allanamiento, que rechazaron".

Calvo, que enfoca parte de su trabajo profesional en investigar sobre las revinculaciones forzosas con niños que fueron víctimas de abuso, denunció que "el hostigamiento es constante".

"A mí me han amenazado de muerte. Hay muchas circunstancias que nos hacen sentir en riesgo", sentenció.

La periodista manifestó que sufrió un robo en su vivienda, en donde "desapareció" el celular de su hijo y uno extra que tenía en su habitación, en la mesa de luz.

"Denuncié esta situación a la Policía y me dijeron que 'no era un robo común'. En mi casa no faltaron cosas de valor ni dinero, solo los teléfonos celulares, y pudimos confirmar que habían ingresado a mis redes sociales", reveló.

Y manifestó que desde el allanamiento recibe una "cadena de violencia constante".

"Lo que criminalizan es mi activismo. Lo que más me preocupa es la censura y la desinformación que está padeciendo la ciudadanía. Lo que es muy peligroso son los discursos de odio que se están propagando en torno a este caso (de la niña Arcoíris), que hace imposible que otras personas que detecten abusos intrafamiliares los quieran denunciar", concluyó. (Télam)