El juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, tomará hoy declaración e imputará al jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 12 de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, teniente coronel Juan Facundo Candiotti, y a un suboficial, ambos detenidos desde el martes luego de ser denunciados por tres mujeres suboficiales por abusos sexuales y hostigamientos, amenazas, destrucción de pruebas y falso testimonio.

Se trata de tres denuncias por abusos sexuales cometidos en ese Escuadrón, cuyas pruebas y testimonios permiten afirmar que "no solo fueron tres casos", dijo el juez Viri, y apuntó "al Ejército y a la justicia ordinaria", instituciones a las que las víctimas acudieron, pero de las que "no recibieron respuestas".

Jésica, una de las víctimas, relató en declaraciones realizadas en las últimas horas al canal C5N que los abusos comenzaron en 2016 y que en ese momento informó en el cuartel, donde le “dijeron que iban a tomar medidas por todo lo que estaba pasando y no fue así”.

En cambio, dijo, recibió maltratos y burlas de parte del acusado, a quien identificó como Víctor Hugo Mercado, y también de otros compañeros.

“Yo recibí tratamiento psicológico cuando me encontraron prácticamente muerta en el regimiento y ahí tome la decisión, porque cuando hice la denuncia en 2021 fue un infierno, era maltrato, él pasaba al lado mío, se reía, mandaba decir cosas por otras personas.. me decía: ‘Quien te va a creer si vos no tenés pruebas’. Yo decía ‘Por qué permiten que se acerque si yo hice la denuncia’. Yo no podía salir de adentro de la oficina, pero él andaba libremente por el regimiento y pasaba riéndose y burlándose. Él estaba con la pistola y muchas veces decía que él no perdía nada, y yo pensaba que en cualquier momento me mataba”, declaró la mujer.

En tanto, y a través de un comunicado de prensa, el Ejército afirmó que "el Comandante de la Brigada Blindada II con asiento en la ciudad (entrerriana) de Paraná, como organismo superior jerárquico del actual Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, junto a personal de la Oficina de Género del mismo, se desplazaron a la Guarnición Ejército Gualeguaychú, a efectos de llevar adelante las medidas de apoyo que resulten necesarias para la contención de las presuntas víctimas".

Y agregó que esa fuerza "continúa a disposición y en contacto con las autoridades judiciales a fin de colaborar con sus requerimientos, y mantiene activo su protocolo institucional para casos de violencia de género".

Por uno de los expedientes, ya se procesó a otro suboficial que prestó servicio hasta agosto de 2022 y la Cámara Federal de Paraná confirmó la situación; otra investigación está en curso, y por la tercera denuncia se efectuaron los últimos allanamientos y detenciones.

Los acusados por abusos sexuales y otros delitos son el suboficial del Ejército Víctor Hugo Mercado, quien prestó funciones hasta noviembre de 2021 en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú; y Candiotti.

Este último será imputado por encubrimiento, entorpecimiento de la investigación y falso testimonio tras haberse detectado que habría mentido en su declaración en la primera causa que investiga los hechos ocurridos mientras era segundo jefe -en 2021- y jefe del Escuadrón.

"Falso testimonio, destrucción de pruebas, amenazas a testigos, y entorpecimiento de la investigación, entre otras cuestiones", cometió Candiotti, según el juez, por lo que "era necesario proceder a la detención", dijo ayer Viri en conferencia de prensa.

Candiotti fue detenido durante una allanamiento en su vivienda particular en la ciudad de Paraná, mientras que Mercado se encontraba en el regimiento de Campo de Mayo, en Buenos Aires.

Actualmente, ambos permanecen incomunicados en la sede de Gendarmería Nacional de Gualeguaychú, y mañana serán traslados para tomarles la declaración indagatoria.

En la primera causa que investiga hechos ocurridos entre 2016 y 2017, otro suboficial principal ya fue procesado y espera el juicio por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una soldado voluntaria en el regimiento de Gualeguaychú.

El juez federal manifestó que las víctimas hicieron denuncias en el marco del Ejército y "no recibieron respuestas".

"Posteriormente, (acudieron a) la justicia ordinaria y ahí tampoco, y ahí tomamos intervención", dijo el juez respecto a la reacción institucional y de la justicia ante las denuncias.

En su comunicado, el Ejército manifestó que continúa a disposición y en contacto con las autoridades judiciales a fin de colaborar con sus requerimientos, y mantiene activado su protocolo institucional para casos de violencia de género.

