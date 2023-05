(Por Florencia Vaveluk) Decenas de chicos y chicas participan a diario de "Periodista en un minuto", la propuesta lúdico educativa que Télam llevó a la 47° Feria Internacional del Libro, en la cual, frente a cámaras y luces que simulan un estudio de televisión, juegan a informar sobre diversas temáticas, con un marcado interés en el fútbol y los dinosaurios.

Ubicado en el stand 602 del Pabellón Azul de la Feria del Libro, Télam propone una actividad para que chicos y chicas de todas las edades lean o inventen una noticia frente a cámara, rodeados por luces y un fondo verde "croma" que emula a un estudio de televisión.

"Empezamos en tres, dos, uno, ¡listo!", exclamó Gonzalo, encargado de la grabación de las interpretaciones, para que los participantes puedan comenzar el juego de convertirse en periodistas.

Gino (5 años) fue el primero en inaugurar el ciclo de este jueves al sentarse frente a cámara para hablar del pintor "(Benito) Quinquela Martín" ya que, aseguró, "le gustaría ser pintor, y también colectivero".

Guiados por la coordinadora Ana Clara, especialista en Educación, los participantes de la propuesta -se realiza todos los días de 17 a 20- pueden elegir narrar una noticia a partir de un cable de la agencia con temáticas como fútbol, ecología o música, o bien explicar un tema de interés propio.

Este fue el caso de Santiago (11) que llegó a la feria desde Zárate y aprovechó la oportunidad de ser periodista por un minuto para explicar sobre uno de sus pasatiempos favoritos: los cómics de acción.

"Hablé sobre esta historia que me compré. Es de la saga de Freezer, de Dragon Ball Z, que es donde aparece este lagarto", explicó mientras mostraba dos cómics de acción que había adquirido en su paseo por la feria.

Gabriela Cei, subgerenta de Contenido Digital de Télam, explicó que la propuesta es "una experiencia creativa, es un acercamiento al periodismo desde un lugar absolutamente lúdico para muchos de ellos para jugar y acercarlos a la agencia, contarles que existe Télam y en un sentido también de vencer el miedo a estar ahí".

"Es una novedad de Télam en la Feria, y está siendo una actividad súper exitosa", añadió.

Otra característica del stand de esta agencia pública de noticias, en conjunto con los ministerios de Ciencia, Educación y Cultura, es que está rodeado por unas llamativas figuras robotizadas de dinosaurios que, en muchos casos, funcionan como disparador para que niños y niñas narren una noticia.

"¡El día de hoy los dinosaurios se han extinguido!", exclamó Olivia (6) frente a cámara, quien asistió por primera vez a la Feria del Libro, y relató con soltura que cuando vio a las prehistóricas criaturas "no me dieron miedo, me inspiré en ellos y quise hablar de los dinosaurios".

Su papá, Roberto, manifestó que "(la actividad) me parece genial junto con la posibilidad de que quienes vengan, sobre todo los chicos, puedan tener una actividad extra, y por ser una cuestión de los medios audiovisuales también".

Sobre los temas más elegidos para informar frente a cámara, Cei contó que hay bastante variedad, y las temáticas van desde "contar el preámbulo de la Constitución Nacional de memoria, hasta un personaje o, como la fiebre del Mundial, hablan del 'Dibu' (Martínez), de (Lionel) Messi, o de cómo Argentina le ganó a Francia".

Mientras más participantes esperaban pacientes su turno para relatar su noticia frente al stand, llegó el turno de Elena, de cinco años, que contaría cómo fue su experiencia durante el Mundial de fútbol.

"Messi ganó, y en la final me puse nerviosa y lloré un poco", relató frente a la cámara con unos anteojos que la hacían ver sumamente intelectual, mientras su familia la esperaba a un costado, cámara en mano para registrar el momento en el que Elena se convertiría en periodista en un minuto.

"La actividad está muy buena, ellas se engancharon y están probando todo lo que pueden. Venimos por lo general todos los años, pero recién llegamos y entramos al stand para que puedan jugar y hacer algo distinto a mirar libros", señaló Ezequiel, papá de Elena.

Al respecto, Cei aseguró que si bien la propuesta se asienta sobre un cable de Télam, "cada participante es original y espontáneo en su presentación, pero hay algunas temáticas que se repiten, entre ellas dinosaurios y fútbol".

Si bien la propuesta que en un principio estuvo ideada para niños y niñas, explicó la subgerenta, también convoca a los adultos, como es el caso de Yanina, quien se sentó frente a la cámara para leer un cable con temática científica y se divirtió al ver cómo fluía su interpretación.

"Es todo talento, en realidad soy música, comunico a través del sonido", contó al ser consultada sobre su experiencia en el periodismo, y añadió que "en realidad quería que lo hiciera mi hijito, pero no quiso, entonces lo hice yo. Fue súper didáctico".

De la misma forma, Graciela, de 77 años, participó de la iniciativa y leyó un cable de Télam, para luego confiar a esta agencia que se animó a ser periodista en un minuto "de caradura nomás".

"Me encantó la actividad, la verdad está muy buena y también el video que les voy a llevar a mis nietos para que se informen. A mí me gusta actualizarme, estoy leyendo a Harry Potter, que lo leían mis hijos y ahora lo están leyendo mis nietos, y quiero ver qué es lo interesante para que les atraiga", relató.

Cei remarcó la importancia de que "no solamente los adultos, sino que también los niños entren al sitio web de Télam, en el que hay un especial sobre la Feria del Libro y un link especial de 'Periodistas en un minuto' que te llevan al listado de Youtube de Télam".

En ese espacio, añadió, "cada chico puede tomar su propio link para compartirlo con su familia y en sus redes sociales", con la previa autorización por escrito de cada familia, en caso de que sean menores de edad.

Todos los videos son subidos al canal oficial de YouTube de la agencia a través del link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLq_o4ZSLBexTae23CuOZDfXjnMBdoY-sl

