La celebración de San Cayetano se desarrollará al aire libre mañana, debido a la pandemia de coronavirus, ya que si bien el santuario del barrio porteño de Liniers permanecerá cerrado, una imagen del santo será expuesta ante los fieles en el atrio el templo. De este modo, los peregrinos podrán venerar al Patrono del Pan y del Trabajo durante la jornada festiva de este sábado 7 de agosto sin ingresar a la iglesia de Cuzco 150. Incluso allí la imagen de San Cayetano permanecerá expuesta durante todo el mes de agosto, no solamente mañana, según se informó a la prensa, como novedad en este 2021. Los organizadores de la celebración de este sábado aseguraron que los festejos se llevarán adelante al aire libre con todas las medidas sanitarias pertinentes en el presente contexto de pandemia. El rector del santuario de San Cayetano, el sacerdote Lucas Arguimbau, explicó que "este 7 de agosto será un encuentro distinto, desde la virtualidad, con misas, bendiciones y oraciones que serán transmitidas por las redes sociales del santuario, así como por los medios de comunicación masivos". A diferencia del año pasado, cuando la pandemia impedía el habitual acercamiento de fieles al santuario de Liniers, en esta oportunidad los peregrinos podrán encontrarse con la imagen de San Cayetano durante todo el mes agosto, no solamente mañana durante la tradicional ceremonia de veneración. "El fin de todo esto es seguir cuidándonos, la devoción y la fe popular no pueden ir separadas de este concepto, que es cuidar nuestra salud y la de todos, en el contexto sanitario que aún atravesamos", agregó el padre Arguimbau. Y en un mensaje directo a los fieles, indicó: "Por eso, este año cambiá el 7 de agosto por otro día del mes para seguir cuidándonos entre todos. Tu promesa vale todos los días". La imagen de San Cayetano estará ubicada en el atrio del santuario de Liniers y los devotos pasarán frente al santo a través de una fila que avanzará por la vereda de Cuzco en dirección sur, en sentido hacia la avenida Rivadavia. Los fieles deberán ingresar al patio delantero del templo, donde podrán detenerse unos instantes frente a la imagen para luego continuar hacia la salida y desconcentración hacia la misma dirección

La calle Cuzco estará cerrada al tránsito vehicular. Las misas de mañana se emitirán en diferido, ya que fueron grabadas, incluso la central, celebrada por el arzobispo deBuenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, cuya difusión está prevista para las 11:00 a través del Canal Orbe 21 y de cuentas de Facebook (San Cayetano Liniers) y de Youtube (Santuario San Cayetano). El año pasado, un grupo de fieles había desafiado el clima adverso de aquel 7 de agosto, con una persistente llovizna, y también a la pandemia de Covid-19 para acercarse hasta el santuario de Liniers a venerar al Santo del Pan y del Trabajo en su día, aunque con motivo de la emergencia sanitaria, la celebración no pudo ser masiva. La novena terminaba de rezarse este viernes con el lema: "San Cayetano, con corazón agradecido, te pedimos paz, salud y trabajo". MAF/EFR/OM NA