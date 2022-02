Estudiantes del nivel primario y secundario expresaron su emoción por volver a la escuela, un espacio que consideraron importante no sólo para el aprendizaje curricular, sino también para explorar y construir la identidad.

A días del inicio del ciclo lectivo 2022 bajo la modalidad de presencialidad plena, Télam exploró las expectativas de niños y adolescentes de distintos puntos del país y sus reflexiones acerca de la educación.

EMMA ALBRIGI POMILIO (13 años)

Polivalente de Arte N° 1, Martínez, San Isidro, Buenos Aires.

"Tengo 'nervios buenos' y emoción por volver porque arranco en un colegio nuevo. Lo elegí porque quiero ir a una escuela que me guste y con la que me sienta identificada (dado que) no es sólo para aprender matemática, historia o lengua sino que es parte de la vida. Estaría bueno que se atienda a un costado más humano en la escuela."

"Para mi una buena educación es aprender todo lo que nos va a servir en la vida, pero también preocuparse por el otro, que nos pregunten cómo estamos. Que no sea sólo pizarrón, ejercicios y pruebas."

"Ya somos chicos grandes; nos da curiosidad saber sobre nuestro cuerpo. Me deberían enseñar cómo descubrir mi identidad y aprender a entender nuestros gustos. (...) Está bueno poder hablar de todos los temas, poder expresar nuestras opiniones y sentirnos cómodos en la escuela."

"Siento que la virtualidad me hizo perder un poco el ser sociable, más que soy un poco tímida, me costó mucho. El 2020 y 2021 fueron años muy tristes y solitarios, este año quiero que sea distinto. (...) Me pone contenta volver a la presencialidad, ver el pizarrón, charlar con maestros. Quiero liberarme de la tecnología un poco."

"Mi colegio tiene artes visuales, música, teatro y danza. Amo bailar, me emociona, y cuando vi a las chicas bailar en el polivalente me di cuenta que ese lugar era para mí."

ALBA CARINGELLA (15 años)

Colegio Secundario "Juan Ricardo Nervi", Santa Rosa, La Pampa

"Lo más importante de ir a la escuela es que las personas puedan aprender los temas que se enseñan y hacerlo no porque sea un deber, sino que de verdad les guste poder aprender y que puedan divertirse. (...) Lo que más me gusta del colegio es estar con mis amigas, aprender con ellas y después poder hablar de eso que aprendimos."

"Tengo muchas expectativas porque, como pasé a cuarto año, tenía que elegir orientación. Espero que los temas sean más interesantes, conocer otras materias, cambiar de temas. (...) Me gustaría que hubiera más actividades artísticas en mi colegio y también que puedan enseñar de distintas formas porque no todos entienden de la misma manera."

"Es importante que todos tengan la oportunidad de estudiar, conocer personas, vivir la experiencia de estudiar con otras personas, que no sea sólo para una parte de la población."

"La virtualidad fue más difícil concentrarme en lo que tenía que hacer porque estaban mis hermanos en mi casa (que estudian afuera) y prefería pasar tiempo con ellos. Después ellos ya no estaban en mi casa, entonces fue más fácil."

NAHUEL CARINGELLA (12 años)

Colegio de la Universidad Nacional, Santa Rosa, La Pampa

"Aunque volver a la presencialidad es extraño, (con) los protocolos y medidas a las cuales no estamos acostumbrados, es una gran felicidad volver a ver cara a cara a mis docentes y compañeros. (...) La virtualidad fue dura, un cambio muy repentino, experimentar algo muy nuevo por mucho tiempo. Fue un fuerte generador de estrés."

"Me gustan las dinámicas que proponen los docentes, porque hacen que el colegio sea más transitable y que todos los estudiantes puedan estudiar cómodamente, aunque, desde lo personal, me gustaría que se propongan otras formas de hacer Educación Física, porque se suelen repetir una y otra vez las divisiones entre sexos y eso sólo demuestra cómo nos condiciona el sexo asignado al nacer."

"Todos tenemos el derecho a aprender, estudiar y asistir a un colegio sin importar nuestra situación económica, nuestras creencias ni nada por el estilo, por eso para mí es tan importante la educación pública".

RENATA PAPAMARENGUI (12 años)

Escuela Benito Quinquela Martín, Berazategui, Buenos Aires

"Me emociona volver a la escuela y tengo muchas expectativas, sobre todo porque empiezo algo nuevo, la secundaria. Todos me dicen que es otra cosa -contó intrigada-, me voy a tener que acostumbrar. (...) Estoy contenta también de volver presencial porque la virtualidad fue un poco fea. A mi me gusta más ir a la escuela porque puedo sacarme todas las dudas y entiendo mejor las cosas, es más fácil cuando estamos ahí".

"Me gustaría el día de mañana hacer una carrera, ser maestra".

MANUEL LUQUE (7 años)

Escuela García Faure, barrio Alta Córdoba, Córdoba

"No veo las horas. Estoy listo para comenzar. Ya acomodando la mochila y los útiles", manifiesta Manuel, quien el año pasado comenzó el primer grado primario en la escuela García Faure en el barrio Alta Córdoba, y en aquella oportunidad había expresado su "curiosidad por saber cómo es leer y escribir".

"Estoy aprendiendo. Me gusta mucho y este año creo que voy a aprender un poco más en segundo grado".

En su casa, desayunando en compañía de su familia, repasa y ordena los útiles en su mochila que, como el 2020 y 2021, incluye el barbijo.

Dice que el año pasado le fue bien con las clases: "No me gustan las clases virtuales. Prefiero ir todos los días a la escuela porque tengo muchos amigos. Comparto mucho con ellos" y expresa su ansiedad por conocer a los nuevos que van a ingresar en este ciclo lectivo.

"Va a ser todo presencial este año", expresa con alegría Manuel.

MARTINA LUQUE (11 años)

Escuela Superior Manuel Belgrano, barrio Alta Córdoba, Córdoba

Martina concurría al mismo colegio que su hermano Manuel, aunque en este ciclo se incorporará al 6° grado de la Escuela Manuel Belgrano, donde la espera una etapa preparatoria. Si bien dijceque "ir a otra escuela es un cambio importante, voy a estar con algunos compañeros" que también pasaron al mismo colegio.

"No me adapté a las clases con modalidad virtual. Me costó mucho estudiar con la compu... Era raro", sostiene con gesto de desaprobación a esa modalidad.

Agrega que extrañó mucho a sus amigos y compañeros del colegio. "La pandemia (de coronavirus) nos impidió hacer muchas cosas. Me costó mucho. Espero que este año sea distinto", manifiesta con anhelo.

Facundo es el padre y también habla con Télam para comentar que "están muy ansiosos y expectantes con la vuelta al colegio. Preparan sus útiles, sus uniformes, piensan todo el tiempo".

Considera "muy importante" la vuelta a la escuela porque "necesitan recuperar la interacción con sus vínculos, sus espacios, las aulas, los recreos", y añade que seguramente va a ser un momento muy emotivo cuando ingresen a la escuela el 2 de marzo, fecha del inicio del ciclo lectivo en Córdoba. (Télam)