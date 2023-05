(Télam-Confiar. Por Griselda Acuña, de la Red Argentina de Periodismo Científico).- Las médicas residentes Lucía Molinero (de Santa Fe), Janina Paola Di Pietro (de Mendoza) y Marcela Romero (de Misiones) fueron seleccionadas para presentar casos de pacientes poco frecuentes y de difícil diagnóstico en el 8th McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM 2023), que se realizará en Polonia entre el 11 y 13 de mayo.

Molinero (28) es residente en el Hospital Provincial del Centenario en Rosario, provincia de Santa Fe; Di Pietro (31), en el Hospital Luis Lagomaggiore de Mendoza Capital; y Marcela Romero, en el Hospital de Agudos "Dr Ramón Madariaga" de Posadas, provincia de Misiones.

El informe académico-científico de cada una de las profesionales fue evaluado y aprobado por la Sociedad Argentina de Medicina (SAM) y el McMaster International Review Course in Internal Medicine (Mircim), organización del congreso de medicina clínica que tendrá lugar en ICE Krakow Congress Centre (Polonia) entre el 11 y el 13 de mayo.

Romero y Di Pietro presentarán sus casos clínicos en la categoría "póster"; mientras que Lucía Molinero calificó para dos instancias con dos trabajos distintos: además de póster quedó seleccionada para "formato oral", que tiene la particularidad de la disertación y el despliegue de un PowerPoint como soporte.

Antes de subir al avión, Télam-Confiar dialogó con las protagonistas de este viaje que contempla intercambio y crecimiento profesional.

"Particularmente como hospital presentamos dos trabajos. Uno fue a categoría póster y otro quedó seleccionado para la presentación oral. Tuvimos la suerte de que nos seleccionaron dentro de los 20 mejores casos, es algo increíble para nosotros", explicó Lucía Molinero, quien se encuentra haciendo la residencia en Clínica Médica en el Centenario de Rosario.

Y continuó: "En lo que corresponde a 'póster', presentamos un caso de injuria hepática, que se trata de una insuficiencia del hígado inducida por una hierba que tenemos acá en Latinoamérica que se llama pezuña de vaca o su nombre técnico 'Bauhinia forficata'. Se trata de un paciente que ya tenía enfermedades previas hepáticas y hace una exacerbación aguda de su enfermedad. Se terminó llegando a la conclusión de que hizo un daño por tomar mucho té de esta hierba. Lamentablemente falleció".

"En el transcurso de la internación del paciente trabajamos no sólo en el servicio de clínica sino también con otros servicios; en este caso con el servicio de patología del hospital. Se pudo hacer una biopsia del hígado y se pudo descartar otras enfermedades, confirmándose nuestras sospechas".

Molinero describió que "es un congreso en el que participan casos especiales de todas partes del mundo, es importante para el hospital pero también para la Sociedad Argentina de Medicina".

El otro caso clínico, el que fue elegido para la categoría presentación oral, fue sobre vasculitis: "Es un chico de 23 años que llega a nuestro hospital con síntomas muy inespecíficos, dolor de cabeza, malestar, visión borrosa. Llegamos a la enfermedad puntual llamada "vasculitis" después de haber descartado muchas cosas. Esto es muy difícil porque existe dentro de las enfermedades reumatológicas o autoinmunes y afecta los vasos sanguíneos del ojo. Puede aparecer en algunos tipos de cáncer o en enfermedades autoinmunes como el lupus", expuso.

Y agregó "es rarísima la enfermedad, se trató de una vasculitis de rama escarchada en ambos ojos; de hecho estuvimos buscando y a nivel internacional hay 60 casos reportados".

"Este chico estuvo internado seis meses con nosotros y de estar prácticamente ciego recuperó la visión en un 80 %. Estuvo sometido a varios tratamientos tanto con oftalmología y con reumatología. Recién cuando se agregó una medicación en particular que se llama micofenolato vimos una clara mejoría y pudo ir recuperando la visión", dijo la médica residente y aclaró que el paciente fue dado de alta pero sigue con controles de rutina.

Por su parte, la médica mendocina residente en Clínica Interna, Janina Paola Di Pietro del Hospital Luis Lagomaggiore, abordó el caso de un paciente de 41 años con leucemia aguda de linaje mixto o ambiguo (LALA), una enfermedad rara que representa el 2-5% de todas las leucemias.

"Se caracteriza por la expresión asociada de dos o más marcadores de diferentes líneas celulares de células blásticas. Esta patología tiene mal pronóstico, por lo que existe escasa información referente a su manejo", presentó en su póster.

"El mundo piensa que la leucemia no es una enfermedad tan rara, pero no es así; están las leucemias de un linaje mixto ambiguo, que se llaman leucemias trinoplásticas y otros linajes cerebelosos, son las leucemias mieloides. No es difícil de diagnosticar y lo raro de este caso es que tenía las dos. Se dan muy pocos e identificamos esto junto con el servicio de hematología", subrayó.

Consultada si el paciente en cuestión estaba en conocimiento o bajo tratamiento de este extraño tipo de leucemia, sostuvo que no, dado que el hombre se presenta a la consulta por un cuadro de fiebre. "Cuando hacemos un análisis general vemos que tenía ciertas células raras en la sangre; entonces empezamos a hacerle otros estudios y una biopsia de médula ósea y ahí es donde está el diagnóstico" explicó.

"Es una enfermedad de muy mal pronóstico. La verdad que a la mayoría les va bastante mal. No sólo por la leucemia, sino por las consecuencias que acarrea. Este paciente tuvo muchas muchas infecciones y terminó falleciendo a los 186 días del diagnóstico", señaló Di Pietro y confesó "lo frustrante es que a pesar de hacer un tratamiento lo más rápido posible y de lo que las guías dicen que es lo que se tiene que hacer a él no le funcionó".

En su conclusión, resumieron: "La Lala es un tipo raro de presentación, de la cual existe poca literatura, con curso incierto y mal pronóstico, en la cual la asociación a enfermedades oportunistas, como el Fusarium, empeoran aún más el pronóstico. Por lo que la sospecha diagnóstica y el avance en las ofertas terapéuticas es esencial para brindar una mejor atención a los pacientes que la padecen".

Marcela Romero cursa segundo año de residencia en Clínica Médica en el Hospital Madariaga, en Misiones, y presentará ante sus colegas el caso de un paciente de 23 años en estadio de Sida (etapa avanzada de VIH) que contrajo leishmaniasis visceral, una enfermedad transmitida por un flebótomo, un insecto muy pequeño (2 a 4 milimetros).

Se destaca en su trabajo que si bien se debe sospechar una amplia variedad de gérmenes oportunistas en pacientes portadores, no se debe descuidar la presencia de parásitos.

"El caso clínico consiste en un paciente joven que consulta por un síndrome consultivo en el laboratorio CVE que tenía una pancitopenia. Se le solicitó serología y dio VIH positivo, y posteriormente se le realiza una biopsia de médula ósea que fue compatible con leishmaniasis visceral" comentó la médica.

"Es un caso extraño, poco común. El paciente no sabía que tenía VIH; en realidad él asiste al hospital por un cuadro de mucho cansancio y eso lo lleva a la consulta. Después de tres semanas de tratamiento en internación fue dado de alta con seguimientos posteriores, sobre todo por su enfermedad de base que es el VIH", manifestó.

Y concluyó en que la detección temprana hizo posible combatir la infección tanto reduciendo los síntomas, como en los parámetros de laboratorio.

