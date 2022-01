(Por Valentina Selzer, enviada especial) Hace poco más de 60 años, con tres tablas que el joven de entonces Daniel Gil logró comprar en Perú luego de una intensa búsqueda para conseguirlas, se comenzaba a gestar en Mar del Plata la "cuna nacional" del surf, que en la actual temporada de verano convoca el interés de cientos de personas, turistas y visitantes de todas partes del mundo.

Daniel, un pionero que se dice fundamentalista del surf y está dispuesto a defenderlo "hasta el último minuto", vive sobre la playa ubicada a 1500 metros del complejo de Punta Mogotes de Mar del Plata, casi con la arena y el mar al costado de su cama. Allí mismo, fundó Kikiwai Surf Club y la Academia Argentina de Surf, donde actualmente pasan cientos de alumnos del país y del mundo.

En un entorno privilegiado por la naturaleza, rodeado de alumnos de todas las edades, quien es director de la Academia y presidente Kikiwai desde 1963 invita a cada persona a integrarse a aprehender la capacidad de coordinar el movimiento, la rapidez mental, los reflejos, el equilibrio y el alma para surfear en el mar y en lo terrenal.

El surf es un deporte que, desde su aparición, no dejó de ganar adeptos. "Te da las herramientas necesarias, como la paciencia, que no es otra cosa que la ciencia de la paz, para domar nuestros 'caballos salvajes' y convertirte en la persona que siempre quisiste ser, sin dudas hay un antes y un después", ilustró Daniel en diálogo con Télam.

MIRÁ TAMBIÉN Vizzotti dijo que habrá un Consejo Federal conjunto de Salud y Educación para revisar la estrategia

"Hace 60 años que surfeo, empecé a los 16 años y voy a cumplir 77 ahora", dijo sin ocultar orgullo. Y agregó: "A veces me preguntan por mis hijos y digo que tengo nueve (todos aprendieron a surfear, algunos campeones de torneos locales e internacionales), 16 nietos y 9.999 hijos del agua salada, de todas las edades".

Vestido con las clásicas bermudas de los surfistas y atento a lo que sucede alrededor desde su ventana a pocos metros del agua, el profesor habló emocionado sobre sus primeros encuentros con una tabla que le cambiarían la vida para siempre.

Click to enlarge A fallback.

A sus 15 años acompañó a su padre en un viaje de trabajo, cuando regresaban hicieron una escala en Miami y, una vez allí, decidió dar un paseo: "Ni bien salí a caminar, me encuentro con un local y vi una foto que me impactó, tuve que detenerme y sentarme porque se me habían aflojado las piernas. Era una gigantografía de un señor que iba arriba de un longboard sobre una ola turquesa, y ahí dije esto es para mí".

Pero -añadió- "la primera vez que toqué una tabla fue en (la playa de ) Arpoador, Brasil, cuando todavía no existían en Argentina. Ahí estuve 20 días sentado en una piedra mirando y esperando que llegara el turno para que me la prestaran. Había una sola y el hombre que la tenía se la prestaba a todo el mundo; tan decidido estaba con tener una tabla que mientras tanto le ofrecí comprársela, pero el chico se negó".

MIRÁ TAMBIÉN Vizzotti destacó el descenso de fallecidos tras la campaña de vacunación

Mientras tanto observaba las técnicas, llegaba al hotel y practicaba. "Y un día me tocó, me paré en la primera ola y así fue como empecé y no paré más, iba en la tabla con lágrimas, no era el agua, eran mis lágrimas de felicidad, de reírme y llorar al mismo tiempo y ahora voy a cumplir 77 años así que es toda mi vida prácticamente haciendo este deporte", rememoró.

A sus 16 años, en 1963, Daniel recibió un llamado de su padre, en ese momento vicepresidente de Boca Juniors, quien le avisaba que iban a viajar a Perú, donde se fabricaban tablas para surf. Compró tres y a poco de su regreso ya estaba en el agua marplatense. Con paciencia y perseverancia comenzó su historia en Argentina: "El esfuerzo nunca es mucho", sentenció Daniel.

"Caminaba arriba el agua, la gente me miraba y se acercaba a ver qué estaba haciendo, la gente me rodeaba y no podía surfar. Así empecé yo, como aquel hombre de Brasil, a prestar las tablas y enseñar este deporte", recordó. Y manifestó su "orgulloso" porque ya no debe ir más a la playa. "Vivo en ella, en la cabaña que construí hace 26 años, que es también mi oficina, mi vida literal".

En diferentes tramos de su entrevista con Télam, Daniel se refirió al surf como "un estilo de vida" y lo caracterizó como "uno de los deportes más difíciles del mundo".

"El planeta de al lado, el de enfrente -señaló en referencia al mar- es todo diferente. No es lo mismo empezar (a surfear) a los 70 (años) que (siendo) un pibe de 17". Sin embargo, contó que en la actualidad tiene un alumno mendocino de 65 años. "Acá también vienen a aprender de todo el mundo, como Islandia, Noruega, África, Brasil, Japón, de todos lados", abundó.

En lo que respecta al aprendizaje, Daniel dijo que es clave observar con detenimiento el mar y aprender a respirar, a hacer ejercicios de yoga, a oxigenar los pulmones y mandar el aire al cerebro, "que es el pilar y el que te devuelve la idea", dijo.

"Una vez que se logra el arte de la coordinación entre el pensamiento, el movimiento y la respiración, explico a mis alumnos lo primero del agua, que tiene que mirar a dónde están las olas, cuál es el momento oportuno del set (el grupo de olas que vienen) y cuál es el momento preciso en el que hay que entrar", explicó a Télam.

La postura es muy importante para mantener el equilibrio. Para eso también en la escuela cuentan con aparatos que son simuladores de equilibrio o despertadores de equilibrio para los tobillos, para las rodillas, que es lo que va a necesitar para una posición exacta.

Con todo, Daniel insistió en la importancia de "mental y espiritual" del surf. "Para ello -agregó-, es clave transformarse en otra persona, en la persona que siempre quisiste ser. Es un camino hacia la purificación, se convierte en una filosofía de vida que además de hacernos disfrutar, nos hace crecer, nos estimula, para sobrellevar una existencia victoriosa".

En otro orden, los socios de la academia, a través de su aporte, colaboran con el Programa de Becas "Estudio y Surfeo", que consiste en clases, asistencia y acompañamiento totalmente gratuito, para estudiantes de bajos recursos que tengan entre 12 a 14 años.

El "único requisito" para poder acceder a la beca es contar con "boletines escolares excelentes", con un promedio de 7 en adelante, en todas las materias todos los meses del año, aclaró el coordinador, quien señaló que "la mitad de mis instructores son ex alumnos de las becas".

Los interesados en tomar clases en la escuela de Daniel Gil pueden obtener mayor información a través de la cuenta de Instagram @KikiwaiSurfClub o bien de los teléfonos +54 9 2234 47-5215 y 223-4-475215. (Télam)