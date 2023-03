Por sus manos pasaron los cuerpos de expresidentes, jueces de la Corte Suprema de Justicia, reconocidos artistas y periodistas y otras 50.000 personas que convirtieron a Daniel Carunchio en el embalsamador más famoso de la Argentina, pionero en practicar la tanatopraxia en el país cuatro décadas atrás.

Juan Domingo Perón (cuando lo exhumaron en 2006), Raúl Alfonsín, Arturo Frondizi, Fernando De la Rúa, Luis Alberto Spinetta, María Elena Walsh, Leonardo Favio, Jorge Ibáñez, Gerardo Sofovich, José María Muñoz y Carmen Argibay Molina. Hasta aquí, apenas algunos integrantes de la larga lista de personalidades cuyos cuerpos Carunchio acondicionó para su última despedida.

Carunchio tiene 58 años, es alto, sus manos son macizas y su voz, estruendosa.

Cuando habla de la muerte lo hace con naturalidad: "Convivo con ella hace 40 años, si dejo que me afecte cada caso me muero yo", suelta, algo mordaz, durante una visita de Télam a su cochería en Boulogne.

"Nací en la cochería, me crié ahí y a los 15 años ya empecé a trabajar definitivamente", cuenta a Télam Carunchio, sobrino de los hermanos Alfredo y Ricardo Péculo, dueños de la entonces Cochería Paraná, y los más reconocidos del sector fúnebre en el país.

"Siempre fui inquieto y quería mi platita para comprarme cosas. A los 15 empecé a vender turrones en los colectivos y un día un cliente me vio y le preguntó a mi tío si era yo el que andaba pidiendo... un papelón", recuerda risueño.

Al día siguiente su tío Alfredo lo "puso a trabajar" en la cochería y, desde entonces, no paró.

"Pasé por todos los roles, pero yo quería hacer algo que sea distintivo. Buscando, encontré la práctica de embalsamamiento", agrega.

El embalsamiento, explica con tono académico, nació con los egipcios, que tenían "una técnica excelente", que suponía "untar los cuerpos con resina y sales de mercurio".

Mucho después, durante la guerra civil en Estados Unidos, empezaron los primeros embalsamamientos con inyecciones con formol puro a soldados, para que sus familias pudieran despedirlos.

En 1983, se capacitó durante meses en distintos países y, con 18 años, fue quien trajo la tanatopraxia a la Argentina. En la actualidad, da cursos en distintas provincias y en Brasil, Paraguay y Uruguay, entre otros países.

Durante 15 años fue subdirector de la morgue de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Mientras repasa y enseña fotos viejas en su computadora, Carunchio intenta un resumen apresurado de sus cuatro décadas de trayectoria.

Se detiene en una y, orgulloso, da vuelta el monitor: "Es el traslado de Perón en 2006, cuando lo llevamos del cementerio de la Chacarita a la quinta de San Vicente. Este soy yo".

En la foto se lo ve al lado del ataúd, en medio del "desborde de gente", acompañando la cureña original que había llevado los restos del expresidente en 1974.

Fue él quien se encargó de cambiar el ataúd de Perón, maquillarlo y perfeccionar algunos detalles de su cara para que pudieran verlo.

No pudo hacer "mucho más" por una orden judicial de "no innovación", ya que el cuerpo debía ser sometido a pruebas de ADN para determinar si Martha Hidalgo, quien decía ser hija de Perón, lo era efectivamente o no. El resultado fue negativo.

Tampoco pudo colocarle las manos que meses antes había moldeado con tierra de todo el país para reemplazar las que habían sido robadas en 1987.

"Eso hubiese sido muy lindo, un detalle muy significativo", lamenta.

Años antes, fue quien preparó los cuerpos de Arturo Frondizi y Fernando de la Rúa y ayudó también a preparar el de Raúl Alfonsín.

"Si bien el procedimiento es el mismo siempre, la verdad es que son casos que generan más presión por ser personas tan reconocidas y que están expuestas a los ojos de, quizás, todo el país", asegura Carunchio.

Y concluye: "De todas maneras, sea en un expresidente o las 50.000 'doña Rosa' que pasaron por mis manos, cada detalle tiene que quedar a la perfección". (Télam)