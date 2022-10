El afamado pianista argentino Daniel Barenboim debió postergar algunas presentaciones que tenía programadas, ya que padece "una enfermerdad neurológica grave", según sus propias palabras, aunque evitó dar mayores precisiones sobre la dolencia que lo aqueja. A través de su cuenta en la red social Twitter, Barenboim señaló: "Es con una combinación de orgullo y tristeza que anuncio hoy que daré un paso atrás en algunas de mis actividades escénicas, especialmente en la realización de compromisos, para los próximos meses". En el anuncio, escrito en varios idiomas, el músico reveló que su salud "Se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una enfermedad neurológica grave. Ahora debo concentrarme en mi bienestar físico tanto como sea posible". Además, sostuvo que "La música siempre ha sido y sigue siendo una parte esencial y duradera de mi vida. He vivido toda mi vida a través de la música, y lo seguiré haciendo mientras mi salud me lo permita. Mirando hacia atrás y hacia adelante, no solo estoy contento sino profundamente realizado". Desde principios de este año, Barenboim se vio obligado a suspender distintos compromisos, el último de ellos a finales de agosto, cuando informó que no podría dirigir el ciclo completo de "El anillo del Nibelung", en una nueva versión de la Opera Estatal de Berlín, de la cual Barenboim es su director titular. Barenboim, de 79 años, es uno de los pianistas y directores más destacados del mundo, aunque desarrolló gran parte de su exitosa carrera en el exterior. Además, fue el primer ciudadano del mundo en obtener la ciudadanías de Israel y Palestina. MAC/AMR NA