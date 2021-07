Las abogadas de una mujer de Rosario cuyos hijos fueron llevados por el padre a la provincia de Chaco sin aviso, cuestionaron hoy “la lentitud” del Poder Judicial y la “falta de perspectiva de niñez”, tras una resolución que rechazó abrir la feria tribunalicia para analizar un recurso que les permita reunirse.

El conflicto se originó en febrero pasado cuando Germán M. decidió, a partir de un hecho de inseguridad que sufrió, llevarse a sus hijos a vivir a Chaco “sin decirle nada a la madre”, explicó hoy la abogada Vanesa Vargas, que representa a la mujer.

Los chicos estaban con su padre mientras la mujer, María de Luján A., se reponía de un problema de salud.

Si bien desde entonces obtuvieron una resolución del Tribunal Colegiado de Familia Nº7, a cargo de la jueza Gabriela Topino, para la restitución de los niños a la madre, el fallo no se cumplió.

Vargas explicó a Télam que junto a su colega Sofía Basso pidieron la habilitación de feria para reiterar el planteo, “pero la jueza de turno decidió que no era una cuestión urgente”.

La resolución de la jueza de Familia en turno durante la feria, Valeria Vittori, señaló que del planteo no surge “la probabilidad de la pérdida de un derecho o de sufrir un grave perjuicio en forma inminente o irreparable”, por lo cual lo rechazó.

“La Justicia tiene que tener una perspectiva de niñeces y no la tiene. No actuar rápidamente cuando hay dos niños que hace 5 meses no pueden abrazar a su mamá no da cuenta de una Justicia eficiente, en la que hay muchas cosas para rever”, sostuvo Vargas.

La abogada agregó que “lamentablemente la lentitud es un problema que todos quienes pasan por el sistema judicial padecen, tanto en el fuero de familia como en el ámbito penal, donde María (la madre de los niños) también está a la espera de respuestas que no llegan”.

Según explicó, la mujer inició causas por hechos de violencia de género “que avanzan muy lentamente en el Ministerio Público de la Acusación”.

La mujer recordó: "Desde febrero que no puedo abrazar a mis hijos y mis hijos no me pueden abrazar a mí”.

"Mi hijo es un niño con autismo, su papá lo reconoció a los tres años porque no quería saber nada con él y recién se vinculó a los cinco. Mis hijos me necesitan, sí es urgente", resaltó.

Las abogadas adelantaron hoy que, ante el rechazo de la apertura de la feria para tratar el caso, presentaron un recurso de revocatoria a la espera de una resolución favorable. (Télam)