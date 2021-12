"Cuando una va a la justicia es con pruebas, y más si se trata de la justicia penal", dijo hoy Viviana Aguirre, al referirse a los dichos que el actor hizo circular a través de dos videos distribuidos por sus abogados, en los que se explayó sobre las denuncias de abuso sexual con acceso carnal en su contra.

Aguirre manifestó a Télam que en esos videos Gianola "dice mentiras y habla de extorsión, pero fue él quién se contactó conmigo para arreglar después de que yo presentara la denuncia a través de mi abogado".

Con respecto a la audiencia que se realizará mañana, la locutora sostuvo que, "Gianola no se va a presentar porque sabe que es culpable".

El actor aseveró en los videos que circulan desde este mediodía que: "no voy a declarar por ahora por pedido de mis abogados porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que va a resolver, creemos nosotros, las causas".

Gianola también agregó que no quiere pedir perdón.

"Me dijeron si quería pedir perdón. Yo creo que cuando uno no hizo nada no debe pedir perdón. Humildemente creo que no debo pedir perdón por algo que no hice", dijo el actor.

El actor Fabián Gianola fue citado a prestar declaración indagatoria para este viernes bajo la acusación de haber cometido los delitos de abuso sexual con acceso carnal, informaron fuentes judiciales.

La convocatoria fue dispuesta por la jueza criminal y correccional porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano, quien lo citó para este viernes a una audiencia que se desarrollará vía zoom, y a la que Gianola anticipó que no se presentará.

La jueza hizo lugar al pedido formulado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que encabeza Mariela Labozetta, donde se reunió prueba de por lo menos siete casos distintos denunciados.

"Los hechos por los que se lo imputa ocurrieron en el ámbito laboral donde el acusado ejercía abuso de poder y sus víctimas fueron desplazadas de sus trabajos. El miedo y el silencio ya no nos pertenecen", recordaron desde el colectivo Actrices Argentinas a través de su cuenta en la red social Twitter. (Télam)