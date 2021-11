En las vísperas de fin de un año marcado por la reactivación post pandemia, el Calendario Oficial marca que dos nuevas fechas conmemorativas tendrán lugar en el mes de diciembre.

En ese sentido, el próximo feriado será el próximo 8 de diciembre, día de la Virgen de la Inmaculada Concepción de María. Debido a que se trata de una de las fechas conmemorativas marcadas como no movibles, el mismo caerá día miércoles y no será trasladado, por lo que no será parte de un fin de semana largo.

Mientras que, antes de que se termine el 2021, habrá una nueva fecha conmemorativa, que será el 25 de diciembre, día de celebración de la Navidad, que cae día sábado; en tanto que el 31, que se celebra la finalización del año, será un día laborable, ya que es viernes, aunque podrían declararlo asueto en las dependencias públicas, como es habitual todos los años.

Cabe destacar que desde el Gobierno Nacional ya difundieron, a través de la oficialización en el Boletín Oficial, el calendario para el año 2022.